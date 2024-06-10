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  4. «Время героев» в ДОЛ «Альбатрос» — первая смена идёт, начался набор на следующие

«Время героев» в ДОЛ «Альбатрос» — первая смена идёт, начался набор на следующие

11:25
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«Время героев» в ДОЛ «Альбатрос» — первая смена идёт, начался набор на следующие

Учиться навыкам управления беспилотниками, ведения радиопереговоров, оказания первой помощи, использования стрелкового оружия, будут ребята и девчата военно-спортивной смены «Время героев» в ДОЛ «Альбатрос», сообщили организаторы .

«В итоге подростки получат сертификат о прохождении такой подготовки, также у них будет возможность расширить круг общения и научиться работе в команде. Набор на следующие смены «Время героев» продолжается. Путёвки полностью бесплатные. При записи родителям ребенка необходимо взять с собой паспорт, а также документы ребёнка: паспорт, СНИЛС, ИНН и полис медстрахования», — рассказали в Молодежном центре ПКГО.

Вторая смена пройдёт с 25 июня по 15 июля, третья смена – с 18 июля по 7 августа, четвёртая – с 10 по 30 августа.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(4152)42-45-77. Офис ДОЛ «Альбатрос» расположен по адресу: Петропавловск-Камчатский, улица Советская, 30.

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