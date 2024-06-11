Специальную социальную выплату получили более двух с половиной тысяч медработников Камчатки

Специальная социальная выплата предоставляется с 1 января 2023 года. Государственная поддержка назначается специалистам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.



«Размер выплаты составляет от 4,5 до 50 тысяч рублей, в зависимости от категории специалиста, а также вида медицинской организации, которая должна входить в государственную или муниципальную системы здравоохранения и участвовать в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.



По итогам каждого месяца формируется электронный реестр работников, имеющих право на получение доплаты, и медучреждения передают эту информацию в региональное ОСФР. В реестре, наряду со сведениями о работнике, также указывается размер специальной социальной выплаты и данные, по которым она рассчитана.



«Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам единого контакт-центра 8 800 100 0001 (звонок бесплатный)», — сообщили в ОСФР.