 X5 Group активно занимается развитием бизнеса на Дальнем Востоке: Камчатка в зоне особого внимания «сетевиков»

Встреча с генеральным директором X5 Group Екатериной Лобачевой состоялась у главы региона Владимира Солодова. Камчатский край заинтересован в расширении сотрудничества с крупнейшей группой сетевых магазинов.



«На Камчатке доступность товаров первой необходимости, продуктов питания — один из жизненно важных вопросов, а с учётом логистики возникает ограниченность ассортимента и, конечно, это одна из задач, решения которой от нас ждут жители. X5 Group сейчас активно занимается развитием бизнеса на Дальнем Востоке и уже в 2024 году будет открыт первый региональный центр в Хабаровске. Это значит, что появятся новые возможности по доставке продуктов питания и товаров и для других регионов. Договорились о том, что будем ускорять срок открытия магазинов у нас на Камчатке. Потому что, конечно, за счёт объема и оборотов сети, за счет более предпочтительных условий, которые сеть может обеспечить со стороны поставщиков, итоговый результат — это гарантированное более высокое качество продуктов и сокращение их цены. Это то, в чем заинтересованы наши жители и данный запрос мы со своей стороны фиксируем», — сказал губернатор Камчатского края.



Владимир Солодов также напомнил об успешной реализации X5 Group проекта «Доступная рыба».



«X5 Group – один из самых активных участников проекта "Доступная рыба", и мы рассчитываем на расширение этого сотрудничества, включая и проработку вопросов производства конечной продукции, хранения и содействия нашим рыбоперерабатывающим, рыбодобывающим предприятиям в сбыте продукции у нас по стране. Сверимся по реализации плана на Восточном экономическом форуме в сентябре. Уверен, что совместно нам удастся ускорить расширение ассортимента и выбора для наших жителей», — рассказал глава региона.



Екатерина Лобачева отметила высокий запрос компании на сотрудничество с Камчатским краем в части поставок рыбы и рыбной продукции.



«Дальний Восток для нас — самый перспективный регион развития и в ближайшие несколько лет все свои усилия мы направим на работу именно в нём. Мы считаем, что гораздо удобнее осуществлять рыбопереработку в регионе и затем отправлять продукцию в наши торговые сети», — сказала Екатерина Лобачева.



Напомним, Камчатка увеличила число участников федерального проекта «Доступная рыба». Его реализация позволяет расширить рынки сбыта для рыбохозяйственных предприятий Камчатского края и повышает доступность камчатской рыбы для жителей России. Так, в данный момент пять крупных торговых сетей принимают участие в социальном проекте. В прошлом году в его реализации участвовало три торговые сети.



