Лучшая в России программа трудоустройства несовершеннолетних работает на Камчатке

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации опубликовало сборник лучших практик трудоустройства детей. Камчатская программа стала одной из лучших в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в летний период». За два года реализации программы были трудоустроены 122 школьника



«Летом 2022 года в учреждения социального обслуживания помощниками соцработников специалистами Кадрового центра был трудоустроен 61 подросток. Дети доставляли продукты и лекарства пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, помогали им в уборке дома, оплачивали коммунальные счета. Мы получили большое количество положительных отзывов о работе не только от детей и их родителей, но и от тех, за кем дети ухаживали. Деятельность ребят оказалась очень востребованной. Спустя год, по результатам эксперимента, нами было принято решение о ежегодной реализации проекта с расширением географии на другие муниципалитеты края», – рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Наталья Ниценко.



Первоочередное право трудоустройства предоставлялось подросткам, которым получение дополнительного материального дохода жизненно необходимо. Как правило, это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, а также дети-инвалиды и подростки из многодетных семей.



Тем временем, в Камчатском крае продолжается кампания по летней занятости подросткам. В июне к работе приступили 1322 подростка. Они работают помощниками воспитателей, архивариусов, библиотекарей и культурологов-аниматоров, задействованы на благоустройстве общественных территорий.



В июле и в августе – во вторую и третью трудовые смены – к работам приступят ещё более полутора тысяч школьников из районов и округов Камчатки.



Напомним, получить работу на лето подросток может в Кадровом центре Камчатского края. Он расположен по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 42/1. Там будущим работникам выдадут направление на трудовую деятельность. При его получении школьникам необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Более подробная информация по телефону: +7 (4152) 41-07-21, добавочный 121.