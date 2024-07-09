Иван Тарасов с Камчатки завоевал золото первенства России по плаванию

Два спортсмена с Камчатки принимают участие в первенстве России по плаванию среди юниоров. Соревнования проходят с 8 по 12 июля в Обнинске. Камчатский край там представлен двумя воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва по плаванию Иваном Тарасовым и Георгием Яковлевым.

В первый день соревнований на дистанции 100 метров на спине золотую медаль завоевал Иван Тарасов, Георгий Яковлев занял четвертое место. Об этом сообщает Telegram-канал камчатского министерства спорта.



Поздравляем Ивана с золотой медалью и желаем нашим спортсменам высоких результатов на других дистанциях первенства!