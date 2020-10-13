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Новые назначения в правительстве Камчатского края

Новые назначения в правительстве Камчатского края

Виктория СИВАК и Евгений ЧЕКИН назначены заместителями  председателя правительства края.

Губернатор края предложил Виктории Сивак продолжить работу в должности заместителя председателя правительства и курировать весь социальный блок, в том числе министерство спорта, за исключением министерства здравоохранения.

«Я хочу поблагодарить вас за работу в течение последних шести месяцев. У вас был очень непростой и ответственный блок, в который добавился целый ряд новых направлений. Фактически все эти месяцы вы курировали всю социальную сферу», – сказал Владимир Солодов.

Евгений Чекин возглавит экономический блок в правительстве края. О его назначении на должность заместителя председателя правительства сообщил 12 октября глава региона.

«Евгений Алексеевич Чекин будет курировать экономический блок в правительстве. Я знаю его как высококлассного специалиста, управленца, руководителя высокого уровня. Он имеет опыт работы в правительстве Ярославской области. Евгений Алексеевич работал на ключевых позициях в Счетной палате, в Агентстве по привлечению инвестиций на Дальний Восток. В последние годы активно занимался работой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы по вопросам трансформации государственного управления», – отметил губернатор края Владимир Солодов.

Евгений Чекин будет курировать министерство экономического развития и торговли, министерство инвестиций и предпринимательства и министерство цифрового развития Камчатского края.

«Таким образом, у нас в правительстве будет четко сформированный блок, направленный на формирование нового качества государственного управления и развития экономических и предпринимательских инициатив», – добавил Владимир Солодов.

Дмитрий Коростелев, ранее занимавший этот пост, переходит на должность советника губернатора по вопросам стратегии экономического развития. Он по-прежнему будет заниматься вопросами, которые вел в статусе зампреда, в том числе по развитию Севморпути – стратегического направления для Камчатки.

13 октября состоялась встреча губернатора края Владимира Солодова с кандидатами на должность руководителей исполнительных органов государственной власти региона. Первый вице-губернатор края Александр Кузнецов внес предложения провести первоочередные назначения тех, кто возглавит действующие министерства.

Министром финансов назначен Сергей Течко. Пост министра рыбного хозяйства по-прежнему будет занимать Андрей Здетоветский. Министром образования назначена Александра Короткова. Министерство спорта возглавит Константин Хмелевский. Пост министра экономического развития и торговли займет Юлия Морозова. Министром имущественных и земельных отношений станет Иван Мищенко. Министерство транспорта и дорожного строительства возглавит Владимир Каюмов. Руководителем министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности назначен Вячеслав Черныш. Таким образом, прежние руководители министерств сохранили свои должности в новой административной команде.

Кроме того, должность полномочного представителя губернатора Камчатского края займет Сергей Жуков.

Напомним, в состав министерства финансов вошла инспекция в сфере закупок, а в министерство транспорта и дорожного строительства – инспекция гостехнадзора. Присоединяемые органы власти прекратят свою деятельность в январе 2021 года.

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