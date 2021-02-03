Реестр КМНС формируется для предоставления льгот и соцпомощи

Формирование и ведение единого перечня коренных малочисленных народов осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей, которое ведет учет представителей коренных малочисленных народов на основании заявлений граждан, а также сведений органов местного самоуправления, органов власти и общин.

«Представители коренных малочисленных народов Севера – это важная составляющая населения Камчатского края. Они имеют право на определенный список льгот, выплат и социальную помощь. Для своевременного их получения без дополнительной волокиты и создается федеральный реестр: направив туда подтверждающие документы, представители коренных малочисленных народов получат необходимый статус и право на льготы и выплаты», – рассказала начальник отдела по работе с коренными малочисленными народами Севера министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Элеонора ЛЫСЯНСКАЯ.

Для внесения сведений о гражданине в список Федерального агентства по делам национальностей России должен быть представлен пакет документов. Бланки и полный список необходимых документов размещены на официальном сайте Федерального агентства по делам национальностей России в разделе «Обращения граждан» во вкладке «Государственные услуги» http://fadn.gov.ru/reception/questionse.

Государственную услугу по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, можно получить, направив заявление и прилагаемые к нему документы либо почтовым отправлением с описью вложения по адресу: 121069, г. Москва, Трубниковский переулок, д.19, либо непосредственно при личном обращении.

«В настоящий момент в целях упрощения получения государственной услуги гражданами Федеральное агентство по делам национальностей России прорабатывает возможность направления пакета документов через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг», – отметила Элеонора Лысянская.

Рекомендации по порядку заполнения заявления и оформления документов, необходимых для внесения сведений о гражданине в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, размещены на официальном сайте (fadn.gov.ru) ФАДН России в разделе «Обращения граждан/Государственные услуги». Вместе с тем нормативные акты, регулирующие порядок внесения граждан в список, бланк заявления размещены на официальном сайте министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края в разделе «Информация для коренных малочисленных народов Севера».

По вопросам учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, следует обращаться в отдел по работе с коренными малочисленными народами Севера министерства развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края по телефонам 8 (4152) 42-11-04, 42-15-20.

Напомним, в соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», в феврале 2020 года в Российской Федерации установлен порядок учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Единый список граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, упростит гражданам оформление положенных им льгот. С 2022 года органы власти и государственные внебюджетные фонды будут использовать сведения из реестра для реализации экономических и социальных прав граждан, в том числе для выплат пенсий и пособий.