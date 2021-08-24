200 тонн мороженой и более 150 тонн охлаждённой рыбопродукции реализовано в рамках проекта «Камчатская рыба»

Социальный проект, в рамках которого на прилавки камчатских магазинов поступает рыбопродукция по доступным ценам, был запущен на территории региона в июле прошлого года по инициативе губернатора края Владимира Солодова. За это время к проекту присоединились крупные рыбопромышленные предприятия, а ассортимент реализуемой продукции значительно расширился.

«Через торговую сеть “Шамса” и “Семейная корзинка” реализуется мороженая рыбная продукция. Всего было реализовано порядка 200 тонн такой продукции по социальным ценам. Основными поставщиками выступили Рыболовецкий колхоз имени Ленина и “Океанрыбфлот”. Мы стараемся расширять проект и учитывать пожелания жителей по включению в проект новых позиций. Так, на прилавках в дополнение к базовым позициям мороженого минтая, сельди, камбалы, наваги, кальмара появились охлаждённые минтай и камбала — по цене в пределах 50 рублей за килограмм. Поставки осуществляли Рыболовецкий колхоз имени Ленина и “Камчаттралфлот”. Благодаря тому, что к проекту подключился Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод, время от времени по проекту реализуется замороженный палтус», — рассказал министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

В эту лососёвую путину на Камчатке удалось запустить масштабную доставку охлаждённой горбуши из районов промысла в Петропавловск-Камчатский. Основнам поставщиком выступил Рыболовецкий колхоз имени Ленина.

«Уже реализовано порядка 150 тонн свежей горбуши, в том числе через собственные магазины колхоза. Стоимость рыбы — 50 рублей за килограмм. Кроме того, предприятие запустило в продажу красную икру по самым низким на камчатском рынке ценам: сначала по 3 тысячи за килограмм, а затем и по 2,5 тысячи за килограмм. Объём продаж икры составил более 12 тонн», — отметил Андрей Здетоветский.

По итогам путины 2021 года заморозят порядка 200 тонн лосося, который будет реализовываться по доступной цене в межсезонье. Большую работу с рыбопромышленниками в этом направлении провела Ассоциация добытчиков лососей Камчатки, холодильные мощности для хранения продукции предоставит терминал “Сероглазка”.

Кроме того, в рамках проекта «Камчатская рыба» рыболовецкие предприятия Ассоциации «Река Большая» выступили с инициативой по передаче части уловов социально незащищённым слоям населения на безвозмездной основе. Всего было предоставлено порядка 50 тонн рыбы жителям Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска, посёлков Усть-Большерецкого района. Также в проекте приняли участие рыбаки Усть-Камчатского и Соболевского районов.

«Сейчас перед нами стоит задача по обеспечению работы магазинов рыбной продукцией в отдалённых районах. Мы договорились с предприятиями и муниципалитетами о реализации на территории рыбопромышленных посёлков рыбопродукции по социальной цене. Уже сейчас есть договорённости по Усть-Камчатскому и Усть-Большерецкому району, в перспективе продолжим работу и по другим населённым пунктам, где есть такая возможность», — сказал Андрей Здетоветский.

Добавим, в Камчатском крае также создана сеть торговых точек, которые принадлежат камчатским рыбохозяйственным компаниям, осуществляющим добычу водных биологических ресурсов.