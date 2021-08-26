Камчатка примет участие в создании электронных Книг памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации

Во исполнение поручения Президента РФ Владимира Путина принято решение о создании электронных Книг памяти сел и муниципальных образований Российской Федерации в целях увековечивания памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населенных пунктах России и установлению их имен и судеб.

Для сбора архивной информации о камчатцах – участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сотрудниками КГКУ «Государственный архив Камчатского края» организована встреча с представителями ФКУ «Военный комиссариат Камчатского края».

«По результатам встречи во временное пользование государственному архиву были переданы оригиналы алфавитных книг призванных в Советскую армию старшин, сержантов, матросов запаса военными комиссариатами Камчатской области по Усть-Большерецкому, Усть-Камчатскому, Олюторскому, Мильковскому, Петропавловск-Камчатскому районам. В короткие сроки специалистами государственного архива проведена работа по переводу в электронный вид списков призывников. Электронные архивные материалы направлены в муниципальные образования и послужат основой для создания электронных Книг памяти сёл и муниципальных образований Камчатского края», — рассказали в краевом агентстве ЗАГС и архивного дела.

Добавим, Книга памяти — историко-мемориальное издание, содержащее поименные списки военнослужащих и лиц вольнонаемного состава действующей Красной Армии и Военно-Морского Флота, войск НКВД, ополченцев, бойцов истребительных отрядов, партизан и подпольщиков, моряков морского и речного флота, летчиков и специалистов гражданского воздушного флота, специальных формирований Народных комиссариатов путей сообщения и связи, лиц, входивших в подразделения местной противовоздушной обороны и другие военизированные формирования, погибших, умерших от ран и болезней, умерших в плену и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также научно-публицистические материалы.

Всероссийская Книга памяти включает в себя республиканские, краевые, областные Книги памяти, обзорный том Всероссийской Книги памяти, поименную Всероссийскую Книгу памяти в нескольких томах. Уникальное издание объединяет более 900 томов поименных Книг памяти. Книги памяти изданы в Белоруссии, на Украине, в Казахстане и ряде других бывших советских республик.