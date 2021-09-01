Константин ШАТЕНЕВ: «Камчатка – лучший в мире медвежий угол»

Человек, без ружья бредущий по лесу в поисках медведя, обывателю представляется абсолютным безумцем. Именно таков Константин Шатенев, коренной петербуржец. В северной столице он родился, вырос и начал свою деятельность в качестве фотографа дикой природы.

Константин – известный в России и признанный далеко за её пределами фотомастер, обладатель международных премий, член Русского географического общества. 350 снимков, героями которых стали бурые медведи, вошли в его книгу-альбом «В Медвежье Царство с фотоаппаратом».

Это результат десятилетней работы в самых настоящих «медвежьих углах» Северного полушария. Камчатку Шатенев считает главным из них, самым благодатным для медвежьего фотохудожника.

- Камчатка – моя любовь. Я был у вас пять раз и в октябре поеду в шестой. Снимаю природу: конечно, медведей, а остальное – попутно.

К медведю у него особое отношение. «Ведь тут сила и ум, природная хитрость и изобретательность, а в чём-то – благородство и снисходительность. Недаром его в России всегда любили и уважали, и немножко побаивались, называя ласково и уважительно – Лесным батюшкой», - пишет Шатенев в предисловии.

Константин фотографирует со школы, лет сорок. Но всегда хотелось снять именно медведя. Много ходил-бродил по лесам, видел следы и помёт косолапых, а сам зверь никак не попадался. Но медведь – животное потому и распространённое на такой большой территории, что обладает качествами, позволяющими жить по соседству с человеком, но не попадаться ему на глаза.

Лет десять назад фотограф отправился в Финляндию. Здесь, на границе с Россией, и случилась первая и незабываемая встреча. Ждать в засидке пришлось долго, около шести часов. Был июньский вечер, время белых ночей.

- И вот в 30 метрах от меня появляется медведица, - рассказывает Константин. – Я был заворожён красотой, мощью и грацией этого животного. Медведица шла по зарослям пушицы, как по ковру. И в этот момент начался дождь. Получились очень живописные кадры…

Удивление и восхищение не оставили места страху. Более того – после нескольких первых удачных «фотосессий» возникает некая эйфория. Можно запросто забыть о том, что медведь – серьёзный зверь, и ситуации бывают разные. А помнить об этом следует каждую минуту, пишет Константин в своей книге.

Если что-то пойдёт не так, человеку от медведя не спрятаться и не убежать. Впрочем, на фотографиях Константина Шатенева мишки чаще забавные и милые, чем свирепые. Иногда они напоминают больших детей. И в этом – отношение фотографа к его любимым животным и дикой природе вообще.

Не кричите на медведя!

На Камчатке мишку долго искать не надо, стоит лишь зайти на нерестовую речку и немного подождать. В менее населённых косолапыми местах важно понимать, что в это время года делает зверь. В Ленинградской области Константин ищет героев для съёмки в одиночку, и удача ему нередко сопутствует. В мае они выходят поесть первой травы, в местах обильного произрастания самой сочной травки и следует ждать встречи. Сторожить медведя можно в ягоднике – но не там, где бывает много людей. Так сложилось веками: человек охотился на медведя, и тот стал бояться и обходить людей, не рассматривал их как добычу, а вся медвежья агрессия – только оборонительная реакция.

Подойти к медведю непросто, он обладает прекрасным слухом и обонянием, которые компенсируют достаточно слабое зрение. Константин садится на стульчик, маскируется ветками и терпеливо ждёт. Пощипать травы медведи приходят обычно к вечеру.Но дунет небольшой ветер со стороны человека – и медведи тут же уходят.

Но не всегда всё идет по плану. На Аляске Константин с группой фотографов пытался снять медведей в люпинах, которые там растут красивейшими полями. Из леса появились мамаша с медвежатами, и мастера увлеклись...

- Медвежата бегают, резвятся, мы стоим поодаль. И вдруг медведица опустила голову, прижала уши и пошла прямо на меня. Это явный признак агрессии. Я стоял крайним в группе. Бежать нельзя, а она всё шла и шла. И вдруг, когда между нами оставалось уже метров пять, медвежья мама отвлеклась на какую-то лужицу. Остановилась и стала пить. А про меня как будто бы забыла. Сказать, что я испытал огромное облегчение, – ничего не сказать!

От медведя нельзя убегать – во-первых, он бегает быстрее, во-вторых, в этом случае в нём сработает инстинкт охотника.

- Нельзя на косолапого кричать. Нужно постараться вести себя как можно более спокойно. И я бы ещё добавил – достойно, каким-то образом медведи это понимают. Скорее всего, мишка сам постарается держаться от человека подальше. Но может и припугнуть. У меня был случай, когда в Йеллоустонском национальном парке в Америке медведь-гризли побежал на меня. Я сам виноват: увлёкся съёмкой и, вероятно, слишком прямолинейно стал приближаться к нему. А животные этого очень не любят. Всё закончилось в итоге хорошо. Я встал как вкопанный. И в какой-то момент мишка резко остановился, развернулся и ушёл сам.

За многие годы Константин Шатенев не просто научился создавать эффектные фотографии животных. Многочисленные фотоэкспедиции по всему миру научили его понимать дикую природу, встраиваться в её ритмы, чувствовать настроение и эмоции животных.

На Аляске Константину пришлось вступить в диалог с молодым медведем, когда фотограф случайно забрёл на его территорию. Из кустов в пяти метрах от него появилась мощная голова хищника. Особых тем для разговора в голову не пришло, поэтому Шатенев просто предложил: "Давай я тебя сфотографирую". Медведь задумался, затем развернулся и ушёл по своим, видимо, более насущным делам.

- Если уж пришлось нос к носу столкнуться с медведем, можно, а порой просто необходимо с ним говорить, - советует Константин. - Причём очень спокойно, доброжелательно, но уверенно.

Косолапые Курильского озера

Курильское озеро на Камчатке Константин считает лучшим в мире местом для съёмки косолапых. Но в прошлом году из-за малого количества нерки в устье реки Озёрная в районе Южно-Камчатского заказника резко уменьшилась медвежья популяция, которая считается самой плотной в мире. Здесь, в уникальном заповедном месте, в районе Курильского озера, обычно живёт около тысячи медведей. Однако в прошлом году из-за нехватки рыбы самцы поели почти всех медвежат. Каннибализм у медведей – распространённое явление. Специфический механизм, которым дикая природа регулирует численность животных, исходя из количества пищи.

Проблемы с заходом рыбы, вызвавшие изменение поведения медведей, были и в предыдущие годы, что заметил опытный и внимательный фотограф.

- В 2019 году мы снимали в октябре, медведи нервничали. К этому периоду они обычно завершают набирать жир для спячки и чувствуют себя уверенно. Но мы увидели, что косолапые вытесняют друг друга с мест, где нерка всё-таки ловилась, случаи каннибализма участились. Не случайно в наших объективах чаще бывали самки с медвежатами. В таких ситуациях они специально держатся ближе к человеку, понимая, что взрослые самцы близко к людям не подойдут, и больше шансов сохранить жизнь медвежат. Но в итоге даже пугливые и трусливые самцы начинали ходить вокруг нас с непонятными намерениями, и инспекторам пришлось несколько раз отпугивать их выстрелами из ракетницы.

Константин знает и о трагических случаях в этом живописном природном уголке. Несколько лет назад в заповеднике погиб проводник группы туристов. Он оказался рядом с зарослями, где у медведя был так называемый «закоп». Часть добычи, которую животное не может съесть сразу, припрятывается или чаще прикапывается. Такие места очень опасны для человека.

В последние годы медведи всё чаще и чаще появляются вблизи населённых пунктов и даже больших городов – и не только на Камчатке.

- Причина – многочисленные свалки, которые устраивают люди, - говорит Шатенев. - Медведи приходят сюда в поисках пищи, привыкают кормиться таким образом. И, как говорят биологи, становятся «проблемными». Отучить их уже невозможно. Бывает, медведи выходят к дорогам, где люди их прикармливают, что тоже делать категорически нельзя. Человек приходит в дикую природу, меняет её правила жизни, а кончается это печально для всех.

Утро в финском лесу

Однако вернёмся к книге. Все знают знаменитую картину Ивана Шишкина «Утро в сосновом лесу». У Константина Шатенева есть очень похожий сюжет, ставший своего рода визитной карточкой фотомастера. Ведь это совершенно реальная сценка из жизни семейства косолапых! Фотография сделана на границе Финляндии и России, со стороны Финляндии, потому что только по финским дорогам можно добраться до нужных мест. Для привлечения медведя выкладывается привада – рыба или даже собачий корм, а неподалёку стоит небольшой фанерный домик для съёмок, благодаря которому и удалось поймать уникальный кадр.Этот фотографический шедевр – результат опыта, терпения, знаний и мастерства. Ну и, конечно, огромная удача, без которой в деле Шатенева никуда. Работа в своё время победила в соответствующей номинации на международном конкурсе фотографии дикой природы «Золотая черепаха».

С тех пор его коллекцию фотографических трофеев пополнили сотни удивительных снимков, в которых отражена медвежья повседневность. Она удивительно похожа на человеческую, хотя косолапые и живут в своём, параллельном мире.

Первый, небольшой тираж книги «В Медвежье Царство с фотоаппаратом» вскоре будет напечатан издательством «Скандинавия». Чтобы издать книгу достаточным тиражом, необходима наша поддержка.В шапке Instagram-аккаунта фотомастера @ konstantin_shatenev размещена ссылка, перейдя по которой, вы можете сделать и оплатить заказ одного или несколько экземпляров книги, которые вам доставят сразу после печати.

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