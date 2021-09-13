​Новую хоккейную площадку открыли в Никольском по проекту «Решаем вместе»

В день празднования 195-летия села в Никольском открыли новый спортивный объект — хоккейную коробку. В торжественном мероприятии принял участие губернатор края Владимир Солодов.

«Уверен, что этот спортивный объект станет центром притяжения для молодёжи и ребят, которые смогут укреплять здоровье и добиваться новых спортивных результатов. Хочется, чтобы жители Командорских островов могли задавать тон и показывали пример как в достижениях, так и в своей социальной позиции. Очень важно, что жители выбрали для реализации в рамках проекта “Решаем вместе” именно спортивный объект. Хочу напомнить, что уже в сентябре вам предстоит выбрать следующий объект благоустройства, и так ежегодно. Мы вместе с вами будем строить эти объекты, а вашей задачей будет следить за их состоянием и максимально их использовать», — сказал губернатор.

Владимир Солодов передал символическую шайбу директору Центра досуга и творчества села Никольского Ирине Чекуновой, тем самым открыв новую хоккейную коробку.

«До этого на территории села не было уличных спортивных объектов, дети занимались только в закрытых помещениях. Мест для занятий хоккеем и футболом у нас попросту не было. Сейчас такое место появилось. Как видите, здесь лежит искусственное покрытие, которое позволит детям играть в футбол летом, а зимой будем заливать каток. Рядом наш Центр досуга и творчества, где дети смогут переодеваться и отдыхать. Кроме того, все жители села смогут кататься на коньках, они уже закуплены», — рассказала Ирина Чекунова.

Напомним, проект «Решаем вместе» был запущен в прошлом году по инициативе губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Голосование за объекты благоустройства, которые построят в 2022 году, пройдёт в сентябре этого года в каждом населённом пункте региона.

«Отмечу, что проект “Решаем вместе” будет отличаться от прошлогоднего. В прошлое голосование мы сами предлагали жителям несколько типов объектов для благоустройства. В этом же году жители ничем не ограничены в выборе. Все предложения будут вынесены на голосование, а объект, набравший наибольшее количество голосов, станет победителем. Сбор предложений шёл до 1 сентября, было подано более 190 самых разнообразных объектов: от обустройства лестниц и возведения мобильной бани до традиционных парков и мест для отдыха жителей», — отметил министр по делам местного самоуправления и развитию Корякского округа Камчатского края Сергей Лебедев.

Всего в этом году на территории региона будет построено 75 объектов: 26 мест для отдыха жителей, 16 спортивных площадок открытого типа, 10 мест для сбора мусора, 9 детских площадок, 6 скверов и парков, 4 хоккейных коробки, 3 футбольных поля, 1 остановочный павильон.