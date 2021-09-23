​Предприятиям общепита, где достигли коллективного иммунитета, разрешат работать после 23 часов

Камчатские предприятия общественного питания смогут вернуться к привычному графику работы при условии 80% вакцинации коллектива

Об этом заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

В правительстве региона прошел очередной оперативный штаб по нераспространению COVID-19, на котором обсуждался ряд вопросов, в том числе возможность послаблений ограничений для предприятий общественного питания, где сформирован коллективный иммунитет.

«На сегодня ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе достаточно стабильная. В сравнении с другими регионами Российской Федерации, я говорю это с осторожным оптимизмом, мы выглядим достаточно благополучно», – сказал глава региона.

На сегодня привиты от COVID-19 около 84 тысяч жителей края. В среднем ежедневно первым и вторым компонентами вакцины на полуострове прививаются более 500 человек.

«Хочу предложить сегодня обсудить изменения в режим действующих ограничений. В частности, при условии достижения коллективного иммунитета – это 80 % привитых от коронавируса сотрудников – учреждениям общепита следует изменить требования к режиму их работы. Например, «Хочу предложить сегодня обсудить изменения в режим действующих ограничений. В частности, при условии достижения коллективного иммунитета – это 80 % привитых от коронавируса сотрудников – учреждениям общепита следует изменить требования к режиму их работы. Например, снимать ограничения работы до 23 часов работы. Это нужно и для того, чтобы у нас появлялись зоны со сформированным иммунитетом среди работников, чтобы коллективы были мотивированы на вакцинацию и количество таких организаций в Камчатском крае росло», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Также глава региона добавил, что, несмотря на стабилизацию ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, действующий коечный фонд в моногоспиталях пока сокращаться не будет. Владимир Солодов отметил, что считает важным сохранять коечный резерв даже при сохранении стабильной ситуации, для того чтобы в случае необходимости медики могли быстро реагировать на изменение динамики заболеваемости. Это нужно и для того, чтобы у нас появлялись зоны со сформированным иммунитетом среди работников, чтобы коллективы были мотивированы на вакцинацию и количество таких организаций в Камчатском крае росло», – отметил губернатор края Владимир Солодов.