​Новый кабинет, современное оборудование для игр и развития

В дошкольной ступени 39-й гимназии за счет программы депутатских наказов полностью обновили логопедический кабинет.

Депутат Заксобрания края Дмитрий Тимофеев и его коллеги из городской думы Денис Прудкий и Борис Лесков направили на ремонт в детском саду 450 тысяч рублей.

Каким получился новый кабинет, депутатам рассказали директор гимназии Светлана Каурцева и педагог-дефектолог Елена Майборода.

«Вместе с руководством учреждения мы подошли к вопросу комплексно – сначала нужно было сделать ремонт, потом закупить мебель, оборудование. Хочу отметить большую заинтересованность со стороны руководства гимназии: благодаря его участию в ряде программ удалось добиться такого прекрасного результата. В дошкольной ступени гимназии работают два логопеда, два дефектолога, и раньше в их распоряжении был один кабинет, поэтому приходилось использовать для занятий другие помещения. Сейчас в новом кабинете 10 мест для детей, занятия могут проводиться на современном оборудовании. Ребятам намного интереснее так обучаться», – сказал Дмитрий Тимофеев.

Помимо ремонтных работ помещение переоснастили – приобрели детскую мебель, а также профессиональный модульный стол для логопеда-дефектолога. Современное оборудование позволяет проводить как индивидуальные, так и групповые занятия с детьми, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Интерактивный стол удачно встраивается в процесс образовательной деятельности. Он разделен на две рабочие зоны – педагога и ребенка. Дети работают самостоятельно, учатся выполнять учебную задачу, что пригодится им в школе. А я при необходимости вмешиваюсь в этот процесс незаметно для них», – поделилась Елена Майборода.

На протяжении ряда лет депутаты 4-го округа краевого и городского уровней совместно работают над улучшением условий в детских садах и школах в микрорайоне Горизонт. Это ремонт спортивных и актовых залов, учебных помещений, фасадов зданий. «Эту работу мы ведем постоянно, и у нас уже есть планы на ближайшее будущее. В этом детском саду необходимо отремонтировать еще один кабинет похожей направленности. Думаю, в следующем году у нас это получится», – сообщил Денис Прудкий.

Добавим, что программа депутатских наказов действует в каждом избирательном округе. В нее входят социально значимые мероприятия, которые депутатам предлагают инициативные жители и трудовые коллективы. В 2021 году в бюджете края на программу заложены 42 млн рублей.