Читайте нас в социальных сетях:
27 Февраля, понедельник
Облачно
ночью -16°C
днем -5°C
ветер 2.2 м/с
Завтра, 28 Февраля
Облачно
-16 ... -5°C
ветер 2.8 м/с
  2. Новости Камчатки
  3. Фемида
  4. Организаторы подпольных казино на Камчатке отделались условными сроками

Организаторы подпольных казино на Камчатке отделались условными сроками

11:05
16
Организаторы подпольных казино на Камчатке отделались условными сроками

Суд вынес обвинительный приговор лидерам преступной группы, организовавшей сеть нелегальных игорных заведений на Камчатке, сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Фигуранты дела - семь жителей Камчатки. По части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору) они получили сроки от 1 года до 2 лет 3 месяцев условно. Двоим осужденным назначены наказания в виде штрафов в 300 тысяч рублей.

В ФСБ напомнили, что летом 2021 года силовики ликвидировали три подпольных игровых клуба, работавших в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Было изъято свыше 100 единиц игорного оборудования. Тогда обвиняемых и задержали.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и полицейские, расследовал его Следственный комитет РФ.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Подпольный цех по производству алкоголя ликвидирован на Камчатке
Губернатор Камчатки Владимир Солодов поздравил жителей края с наступающим Новым годом
Ирина Яровая поздравила жителей Камчатки с наступающим Новым годом
Есть меньше соленого и сладкого в новогоднюю ночь советуют медики на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.