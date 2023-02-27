Организаторы подпольных казино на Камчатке отделались условными сроками

Суд вынес обвинительный приговор лидерам преступной группы, организовавшей сеть нелегальных игорных заведений на Камчатке, сообщили в управлении ФСБ России по региону.

Фигуранты дела - семь жителей Камчатки. По части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору) они получили сроки от 1 года до 2 лет 3 месяцев условно. Двоим осужденным назначены наказания в виде штрафов в 300 тысяч рублей.

В ФСБ напомнили, что летом 2021 года силовики ликвидировали три подпольных игровых клуба, работавших в Петропавловске-Камчатском и Елизове. Было изъято свыше 100 единиц игорного оборудования. Тогда обвиняемых и задержали.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и полицейские, расследовал его Следственный комитет РФ.