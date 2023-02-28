Наркоман должен сам стремиться вылечиться – медики

Лечение наркомании – один из самых сложных и многоступенчатых процессов. Поэтому в этом деле первостепенное значение имеет желание самого зависимого, сообщили в Центре общественного здоровья Камчатки.

«Перед тем, как начать лечение, нужно понимать, что наркомания – болезнь как физическая, так и психическая. Кроме того, наркоман должен сам стремиться вылечиться. При этом, вылечить зависимость дома нельзя – лечить должен специалист в клинике закрытого типа», – рассказали в Центре.

Там отметили, что в современном обществе алкоголизм и наркомания воспринимается как вредная привычка, распущенность. Она вызывает презрение и отторжение, нежелание находиться рядом. Но никто не застрахован от того, что его ребенок, муж, жена или мать с отцом вдруг начнут принимать наркотические вещества.

«Следует помнить, что одна ошибка может сделать наркоманом любого человека. Квалифицированную помощь при появлении такой проблемы оказывают врачи наркологи и психиатры. Чем раньше употребляющий наркотические вещества человек обратится за помощью, тем больше у него шансов избавиться от смертельной зависимости», – заключили специалисты.