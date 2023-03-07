Жителям Камчатки предлагают научиться искусству мультипликации

Мастер-класс по созданию мультфильмов пройдет 11 марта в Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова, сообщается на сайте библиотеки.

Примерить на себя роль режиссера, сценариста и даже актера дубляжа приглашают талантливую молодежь. Мастер-класс в анимационной студии «Мульткочевка по Камчатке» начнется в 14:00 субботы.

«Участников научат создавать мультипликационные короткометражки в технике покадровой анимации. Это увлекательный процесс, который поможет научиться новому, посвятить время творчеству и просто вернуться в детство», – говорится в сообщении.

Руководитель студии Екатерина Самсонова расскажет о профессиональном оборудовании, поступившем в библиотеку, об основах мультипликации, а также проконтролирует весь процесс создания мультфильма.

Принять участие в мастер-классе библиотечной мультстудии смогут и обладатели Пушкинской карты.

Возрастные ограничения: 12+. Справки по телефону: 25-23-55.