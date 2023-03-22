Спасатели советуют не приближаться к двум камчатским вулканам

Спасатели советуют жителям и гостям Камчатки воздержаться от походов к вулканам Шивелуч и Безымянный, а также по их окрестностям, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

Эти вулканы сейчас активны и в любой момент могут выбросить пепел.

По данным ученых, на Шивелуче продолжается экструзивное извержение – происходит выжимание блоков лавы, оно сопровождается парогазовой активностью и свечением лавового купола, иногда эксплозиями и обрушениями раскаленных лавин. В любое время вулкан может выбросить пепел на высоту до 15 км над уровнем моря, с него могут сойти пирокластические потоки.

На вулкане Безымянный тоже продолжается извержение, которое сопровождается парогазовой активностью и иногда обрушениями раскаленных лавин по склонам лавового купола.

Спасатели предупреждают, что опасность для людей представляют пепловые выбросы и обвалы. Не исключены пеплопады в близлежащих населенных пунктах. Туристам следует воздержаться от посещения окрестностей вулканов в радиусе 25 километров.

Вулкан Шивелуч расположен на расстоянии 50 километров к северу от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 километров от Петропавловска-Камчатского. Это один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Его возраст оценивается в 60-70 тысяч лет.

Безымянный — действующий вулкан на Камчатке, находится примерно в 40 км от поселка Ключи. Знаменитое катастрофическое извержение вулкана 30 марта 1956 г. выделено Г в самостоятельный тип — «направленный взрыв» или «тип Безымянный», который признан мировой вулканологией.