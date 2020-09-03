На Камчатке могут отменить самоизоляцию

При этом соблюдение масочного режима продолжит быть обязательным.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов рассказал, какие меры для предотвращения распространения коронавируса в крае, по его мнению, следует сохранить, а какие можно отменить.

«На мой взгляд, самоизоляция уже не достигает того эффекта, который планировался изначально. Но масочный режим я предлагаю оставить, потому что, мне кажется, что это важная история. Все равно, сейчас никто самоизоляцию не соблюдает. Будем честными, все ходят повсюду… Я буду предлагать оставить масочный режим и снять самоизоляцию», – сказал сегодня на брифинге Владимир Солодов.

При этом он отметил, что в общественном транспорте необходимо усилить контроль использования пассажирами и водителями средств индивидуальной защиты. По мнению Солодова, санкции за нарушения следует применять в первую очередь к водителям и транспортным компаниям.