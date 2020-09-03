 
В Петропавловске-Камчатском 23:37, 03 Сентября, четверг
ночью 9°C
днем 18°C
ветер 4,2 м/с
Завтра 04 Сентября
11 ... 19°C
ветер 4,4 м/с
Жить и работать на Камчатке

На Камчатке могут отменить самоизоляцию

На Камчатке могут отменить самоизоляцию

При этом соблюдение масочного режима продолжит быть обязательным.

Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов рассказал, какие меры для предотвращения распространения коронавируса в крае, по его мнению, следует сохранить, а какие можно отменить.

«На мой взгляд, самоизоляция уже не достигает того эффекта, который планировался изначально. Но масочный режим я предлагаю оставить, потому что, мне кажется, что это важная история. Все равно, сейчас никто самоизоляцию не соблюдает. Будем честными, все ходят повсюду… Я буду предлагать оставить масочный режим и снять самоизоляцию», – сказал сегодня на брифинге Владимир Солодов.

При этом он отметил, что в общественном транспорте необходимо усилить контроль использования пассажирами и водителями средств индивидуальной защиты. По мнению Солодова, санкции за нарушения следует применять в первую очередь к водителям и транспортным компаниям.

коронавирус на камчатке, самоизоляция, карантин
40

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых