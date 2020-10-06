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Развёрнуты дополнительные койки для больных ковидом

В Петропавловске-Камчатском в преддверии сезонного роста заболеваний развернуты 84 дополнительные койки в центре СПИД и в детской инфекционной больнице.

По поручению губернатора края медучреждения готовятся принимать пациентов с гриппом и новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства края Роман Василевский.

«Мы не можем сказать, будет ли вторая волна ковида. Роспотребнадзор ведет статистику в ежедневном режиме. Сейчас Камчатка очень стабильна. Но первая волна пришла на Камчатку где-то через 2–2,5 недели, после того как началась в материковой части страны. И сегодня мы должны быть во всеоружии», — сказал Василевский.

Он отметил, что независимо от ситуации с коронавирусом край должен быть готов к сезонному росту заболеваемости, в том числе гриппом и ОРВИ.

«Чтобы быть готовыми, мы освобождаем центр СПИД. Если будет заполнена 2-я горбольница, центр СПИД должен быть готов к приему пациентов с ковидом. Также мы проводим мероприятия по переводу бывшего военного госпиталя, а сегодня госпиталя долечивания, в зимний режим работы. Для этого будет организовано отопление через бойлер, чтобы все работы – ремонт, проведение кабеля – не делать зимой», – сказал он.

Количество коек в стационарах сегодня увеличено со 170 до 239: развернуты 84 резервные койки в центре СПИД и в детской инфекционной больнице.

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