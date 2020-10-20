Тренировки под Авачей начнутся уже зимой

Спортивно-тренировочный центр у подножия Авачинского вулкана готов на 80 процентов. На объекте завершены земляные работы, устройство фундамента, монтаж металлоконструкций и ограждения. Сейчас активно ведется отделка внутренних помещений, сообщили в министерстве спорта края.

«Ввести центр в эксплуатацию мы планируем уже в этом зимнем сезоне. Здесь будут созданы все условия и для тренировок в летний и в осенний периоды. Снежники у подножия вулкана позволят практически круглогодично готовить спортсменов зимних видов спорта. Думаем, в центр будут съезжаться не только камчатские лыжники, сноубордисты, ски-альпинисты, но и сборные команды со всей страны», – рассказал министр спорта региона Константин Хмелевский.

Региональный центр разместили у подножия Авачинского вулкана на отметке 800 метров над уровнем моря. На территории комплекса расположены помещения для спортсменов, административное здание со столовой, площади для хранения спецтехники и т. д. В непосредственной близости от объекта находятся снежные трассы длиной от 300 до 2 000 метров, где перепад высот составляет 500 метров, а толщина залегания снега – более 10 метров.

Спортивно-тренировочный центр возводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», сдать его должны в конце ноября – начале декабря текущего года. Общая стоимость строительства – 243 миллиона рублей, из которых 200 – средства федерального бюджета.