Владимир СОЛОДОВ: Бюджет-2021 будет иметь социальный характер

Пандемия – пандемией, но не менее остро на камчатской повестке стоят важнейшие вопросы: подготовка к сезонной снегоуборке, организация гонки «Берингия», а главное – формирование бюджета будущего года.

Как сообщил в ходе брифинга губернатор края Владимир Солодов, на этой неделе продолжатся публичные мероприятия, связанные с бюджетом: проходят заседания комитетов Заксобрания, на 17 ноября назначены общественные слушания, в которых может принять участие любой желающий. Но уже сегодня понятно, что придется экономить.

«Мы оптимизируем все сферы, кроме тех, которые имеют социальное значение. Бюджет будет иметь ярко выраженный социальный характер. Социальные статьи сохраняются, некоторые будут увеличены», – отметил глава региона.

Готовим специалистов по востребованным направлениям

Камчатка нуждается в специалистах, а потому в крае будет усилена работа по обучению выпускников по целевым направлениям.

«В 2020 году было заключено 120 договоров о целевом обучении. При этом эффективность этой программы, к сожалению, была низкой. Для многих ребят целевая подготовка – формальность, не более чем механизм дополнительного бюджетного места, которое они не связывают ни с осознанным выбором профессии, ни с желанием вернуться и работать на Камчатке. Сейчас мы эту систему переосмысливаем, и этому способствует законодательство. В этом году введена новая терминология: теперь это называется «целевое образование» и оно предполагает гораздо более серьезную ответственность. В частности, студент, который едет на целевую подготовку, в случае невыполнения обязательств должен будет нести ответственность, в том числе и материальную», – рассказал Владимир Солодов.

Наиболее востребованными на Камчатке традиционно являются профессии, связанные с социальной сферой, здравоохранением, образованием, работой в сфере культуры и в рыбохозяйственном комплексе. Сейчас важной задачей является переход от вахтовой занятости к максимальному использованию внутренних трудовых ресурсов и привлечение на высококвалифицированные рабочие места камчатских выпускников.

«Я планирую существенно усилить эту работу. С камчатскими ребятами, которые сейчас учатся, к примеру, в ДВФУ, будем проводить встречи. В планах – прорабатывать вопрос с ведущими центральными вузами, встретиться с нашими ребятами и рассказать о возможностях, которые они получат в случае возвращения для трудоустройства на родную землю», – добавил Владимир Солодов.

Напомним, ранее глава региона встречался с учениками 11 классов и обсудил с ними перспективы развития Камчатки и востребованные направления в работе.

Нейрологопедический центр: почему за деньги?

Как уже сообщалось, вскоре на Камчатке появится нейрологопедический центр. Из федерального бюджета выделено 23 миллиона рублей на закупку оборудования и подготовку кадров для учреждения. Размещаться центр будет на территории детской поликлиники № 2. Однако уже известно, что услуги центра будут платными. А насколько высока будет их стоимость – можно предположить, взглянув на цены других коммерческих медцентров. Почему власти края решили «поручить» столь востребованную деятельность предпринимателям?

«Это изначально была инициатива частных предпринимателей социальной сферы, а именно – их общественной организации, – пояснил Владимир Солодов. – Они обратились к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину и получили финансовую поддержку».

Солодов подчеркнул, что создаваемый в этом году реабилитационный центр – только начало.

«В перспективе возникнет отдельный центр реабилитации для детей с широким кругом патологий, – заверил губернатор. – Это одна из главных функций здравоохранения – максимально постараться исправить отклонения у детей на ранней стадии. На создание этого крупного центра уйдет, вероятно, не один год. А чтобы начинать действовать уже сегодня, мы приняли решение разместить первый центр на площадях поликлиники. Там будет установлено оборудование, которое сейчас закупается, и начнется оказание услуг. Действительно, услуги очень дорогостоящие. По словам инициаторов, требуются длительные циклы лечения, стоимость может доходить до 100 тысяч рублей. Сделать это сразу бесплатным невозможно, это достаточно большие финансовые расходы, которые пока в бюджете не предусмотрены. Принято решение о частичном субсидировании с целью сделать услуги более доступными. После того, как центр отработает некоторое время, родители смогут оценить качество услуг, мы внимательно проанализируем результаты и будем предлагать дополнительные механизмы. Не исключаю, что для отдельных категорий помощь станет абсолютно бесплатной».

Скорость строительства – не в ущерб качеству

Не так давно губернатор посетил северное село Лесная, где сельчане отпраздновали новоселье в двух 12-квартирных домах. Построены они были всего за три недели. Способны ли такие быстрые технологии гарантировать качество нового жилья, тем более для севера?

«Дома построены Хабаровским заводом промышленного и гражданского домостроения. У организации большой опыт работы, в том числе на территории края, на Командорских островах, – пояснил губернатор. – Это, действительно, быстровозводимые конструкции. Домокомплект изначально изготавливается в Хабаровске, доставляется на территорию и монтируется, как конструктор, в короткие сроки. Построенные на Камчатке дома не вызывали нареканий, они надежные и теплые. При этом стоимость квадратного метра достаточно высокая. В частности, в Лесной она превысила 180 тысяч рублей, а стоимость самого домокомплекта рассчитывается исходя из 30 тысяч рублей на квадратный метр. Но четыре пятых стоимости дома – это его доставка, огромная нагрузка на наш бюджет, поэтому будем искать пути удешевления».

Без отрицательного эффекта

Не отразятся ли известные негативные события в акватории океана на состоянии рыбной промышленности Камчатки?

«Никакого отрицательного эффекта на экономику мы не получим, – уверен губернатор. – Все необходимые пробы постоянно берутся, и ученые подтверждают, что никакого основания считать рыбопродукцию каким-то образом затронутой нет. К тому же общеизвестно, что рыбная ловля ведется в других частях акватории».

Произошедшие в океане явления, тот самый прилив, названный учеными «медвежьим», еще предстоит оценить науке.

«С коллегами из федеральных министерств мы продолжаем обсуждать запуск комплексного научного исследования на этот счет, – сказал глава региона. – В частности, каким образом уже сейчас, не дожидаясь следующего сезона, продолжить экспедиции, чтобы оценить скорость восстановления придонных организмов и возможные риски для краснокнижных морских млекопитающих».

«Берингию» оптимизируют

Как сообщил Владимир Солодов, оргкомитет гонки «Берингия-2021» он решил возглавить лично.

«Первое заседание оргкомитета пройдет 18 ноября, – проинформировал губернатор. – Ведутся консультации с каюрами, с местными жителями, которые много сил вложили в гонку. Именно их голос по многим вопросам должен стать решающим. Однако уже сейчас ясно: расходы бюджета на гонку в 2021 году должны быть сокращены как минимум на 15 процентов. Гонка юбилейная, и ни по зрелищности, ни по количеству участников она пострадать не должна. Но нам придется более рачительно обходиться с бюджетными деньгами. Именно такую задачу перед организаторами я поставил».

Мария ВЛАДИМИРОВА