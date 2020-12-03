Владимир Солодов: Наша задача - строить не менее 100 тысяч квадратных метров жилья в год

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил строительный завод ООО «Русский двор», расположенный в Елизовском районе, познакомился с производством и обсудил вопросы увеличения объёмов жилой застройки.

Как отметил глава региона, одним из наиболее актуальных вопросов для жителей Камчатского края является доступность жилья. Президентом Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по поддержке Дальнего Востока, в частности, предоставление ипотеки под 2 %. К сожалению, до сих пор воспользоваться ей жители Камчатки практически не могут по банальной причине — у нас строится очень мало жилья. В год на полуострове вводится 40-45 тысяч квадратных метров.

«Я поставил задачу перед профильными органами власти, чтобы мы вышли на объём не менее 100 тысяч квадратных метров», — заявил Владимир Солодов.

Глава региона уверен, что в решении этой проблемы нужен комплексный подход. Сейчас на территории края формируются перспективные земельные участки под жилищную застройку. Важным вопросом здесь является инфраструктура. По этому направлению планируется сотрудничать с министерством строительства РФ, федеральными органами власти, которые предоставляют меры поддержки.

«Следующий этап — это производство необходимых материалов, — сказал губернатор. — Сегодня мы посмотрели один из заводов, который есть на Камчатке. Принадлежит он компании “Русский двор”. Завод технологичный, позволяет обеспечивать всё необходимое для качественного жилищного строительства».

Ещё одним шагом к достижению нашей цели губернатор назвал инвестиционные проекты под конкретные дома, жилые районы. Здесь приоритет будет отдаваться комплексной застройке, которая будет сразу формировать всю необходимую жилую и социальную инфраструктуру для комфортной жизни.

«Этим путём будем двигаться. К сожалению, стройка — это не та сфера, где можно сдвинуться в течение нескольких месяцев, потому что строительный цикл занимает минимум два-три года. Задача — в ближайшие годы выйти на обозначенные объёмы, чтобы доступное жильё было на Камчатке, а жители могли воспользоваться теми мерами поддержки, которые действуют на Дальнем Востоке», — подчеркнул Владимир Солодов.

Напомним, в Указе Президента РФ о мерах по социально-экономическому развитию поставлена задача увеличить темпы строительства в 1,6 раза. В рамках нацпроекта «Доступное жильё» Камчатке поставлена задача вводить в строй не менее 80 тысяч квадратных метров жилья. В текущем году этот показатель будет на уровне только 56 тысяч квадратных метров.

Во время посещения ООО «Русский двор» Владимир Солодов осмотрел завод по производству изделий несъёмной опалубки. Его производительность— 800 блоков за смену, что приравнивается к 200 квадратным метрам жилья. В оконном цеху идёт производство окон, алюминиевых систем. Завод функционирует на Камчатке и поставляет свою продукцию в другие регионы страны.

Во встрече также приняли участие председатель краевого правительства Александр Кузнецов, зампред правительства региона Тимофей Смирнов, глава Елизовского муниципального района Сергей Тюлькин, глава Пионерского сельского поселения Михаил Юрьев и генеральный директор ООО «Русский двор» Николай Воронов.

Справка:

ООО «Русский Двор» активно работает на строительном рынке Камчатского края в течение 29 лет, ведёт комплексную застройку жилого квартала в районе ул. Топоркова с 1997 года. За время действия компании было построено и введено в эксплуатацию 155 тысяч квадратных метров жилых и общественных зданий. Также предприятие участвует в строительстве дорог, трансформаторных подстанций, инженерных, низковольтных и высоковольтных сетей.