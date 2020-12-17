 
В Петропавловске-Камчатском 16:06, 17 Декабря, четверг
ночью -7°C
днем 0°C
ветер 2,8 м/с
Завтра 18 Декабря
-12 ... -6°C
ветер 2,5 м/с
Камчатка в порядке

+80 заболевших COVID-19 за сутки

+80 заболевших COVID-19 за сутки

За сутки на 17 декабря на Камчатке новая коронавирусная инфекция подтверждена у 80 человек, сообщает портал стопкоронавирус41.рф.

За сутки больницы полуострова приняли 22 пациентов с ковидом, количество госпитализированных составляет 556, ковидной пневмонией из них больны 361.  

На 17 декабря COVID-19 в регионе официально заражено или уже переболело 9013 человек. В крае развернуто 720 «ковидных» коек, из которых свободны 164.

За весь период пандемии в крае выздоровели 7877 пациентов, за последние сутки – 22.

55

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых