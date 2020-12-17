+80 заболевших COVID-19 за сутки

За сутки на 17 декабря на Камчатке новая коронавирусная инфекция подтверждена у 80 человек, сообщает портал стопкоронавирус41.рф.

За сутки больницы полуострова приняли 22 пациентов с ковидом, количество госпитализированных составляет 556, ковидной пневмонией из них больны 361.

На 17 декабря COVID-19 в регионе официально заражено или уже переболело 9013 человек. В крае развернуто 720 «ковидных» коек, из которых свободны 164.

За весь период пандемии в крае выздоровели 7877 пациентов, за последние сутки – 22.