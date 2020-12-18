Владимир Солодов: На Камчатке геотермальная энергетика является перспективным направлением

В ходе пресс-конференции 17 декабря Владимир Путин отметил необходимость развития современной «зелёной энергетики», говоря о дипломатических отношениях с Исландией.

«Есть что взять у Исландии, есть чему поучиться. Я имею в виду энергетику, в том числе гидроэнергетику. Мы никак не можем подобраться к тому, чтобы перенять этот опыт хотя бы в некоторых регионах РФ. В частности, на Камчатке это изучаемый способ, и мы надеемся, что это приведёт к результатам», — отметил Владимир Путин.

В свою очередь, глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что на Камчатке геотермальная энергетика является перспективным направлением.

«Это полностью соответствуют нашим приоритетам в энергетической стратегии, которую мы сейчас разрабатываем. Целый ряд геотермальных станций, которые с советского времени работают на Камчатке, будут расширены и модернизированы. Нам нужно переходить к более эффективной выработке электроэнергии на базе нашего природного, естественного, неисчерпаемого и экологически чистого богатства — геотермальной воды. Она может обеспечивать значительную часть наших потребностей в электроэнергетике и тепле. И такой пример нам даёт Исландия», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Владимир Путин проверит, как регионы освоили средства, выделенные на борьбу с пандемией

Вопрос Президенту о задержке ковидных лекарств для амбулаторных больных и выплат медицинским работникам и тем людям, которые работают на передовой, задала волонтёр Алевтина Киселёва.

«Мы действительно 10 миллиардов дали в регионы на то, чтобы они могли оперативно реагировать на вопросы, которые ещё не решены и которые связаны с закупкой СИЗов, подготовкой лечебных учреждений для борьбы с COVID. Чуть больше 5 миллиардов выделили на то, чтобы бесплатно давать лекарственные препараты людям, лечащимся на дому, — сказал Владимир Путин. — Все обращения, которые к вам поступили, мы обязательно систематизируем. Постараемся отреагировать и на другие обращения подобного рода — и обязательно на это отреагируем. Ещё раз говорю: 10 миллиардов мы отдали в регионы на СИЗы и так далее и 5 миллиардов, чтобы людям напрямую помогали. Конечно, будем выяснять, где эти деньги. Губернаторы докладывали, что всё в порядке. Бывают, конечно, единичные случаи. Но, судя по количеству обращений на эту тему, всё-таки это вопросы не единичного характера. Посмотрим на это повнимательнее».

Добавим, в 2020 году из федерального бюджета Камчатскому краю на финансирование мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий новой коронавирусной инфекции, выделено свыше 2,5 миллиарда рублей.