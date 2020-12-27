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Владимир СОЛОДОВ: Количество рейсов из Петропавловска в регионы Дальнего Востока увеличится

Владимир СОЛОДОВ: Количество рейсов из Петропавловска в регионы Дальнего Востока увеличится

Перелёты из Петропавловска-Камчатского в другие регионы Дальнего Востока станут более регулярными благодаря созданию единой дальневосточной авиакомпании. Доступнее станет и воздушная связь с районами полуострова — планируется партнёрство Дальневосточной авиакомпании с «Камчатским авиационным предприятием». О принятых решениях по авиаперевозкам рассказал губернатор региона Владимир СОЛОДОВ в ходе передачи «Итоги года».

 «Единая дальневосточная авиакомпания будет — решение уже принято. Все 11 субъектов ДФО станут соучредителями, при этом мы продолжим функционирование и “Камчатского авиационного предприятия” в партнёрстве с новой авиакомпанией. В сегменте межрегиональных перелётов будет существенно повышена интенсивность, за счёт этого сократится цена на перелёты. Иными словами, перелёты из Петропавловска-Камчатского в Магадан, Южно-Сахалинск, Владивосток и Хабаровск будут более регулярными и интенсивными. Кроме того, будем настаивать, чтобы соответствующий объём субсидий нарастал», — заявил глава Камчатского края.

Он отметил, что предстоит насколько возможно уходить на внутрирегиональные перевозки самолётами, а не вертолётами. Это позволит существенно сократить цены на билеты. Так, недавно выполнен прямой рейс из краевой столицы в Оссору — в местном аэропорту реконструировали взлётно-посадочную полосу. Такие работы планируют провести и в селе Никольском на Командорских островах, а также построить там топливно-заправочный комплекс.

«Главная проблемная зона — аэропорт в Тиличиках, по нему сейчас происходит освидетельствование и проектирование тех работ, которые необходимы для его поддержания в нормативном состоянии. Практически не работает озерновский аэропорт, причём связано это с мелочами: нет сигнального оборудования и радиолокационных установок. В 2021 году они будут закуплены. Уверен, и здесь мы минимизируем вертолётные перевозки», — добавил Владимир Солодов.

Передача «Итоги года с Владимиром Солодовым» в эфире 27 декабря, на региональных телеканалах: «Россия 24» — в 17:00, «41 Регион» — в 19:00.  Запись эфира доступна на Youtube-канале ИА «Камчатка».

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