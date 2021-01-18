Агентство по ветеринарии: держите собак на поводках!

Домашних собак, гуляющих без хозяев, могут отловить, стерилизовать, вакцинировать и поместить в приют временного содержания. Если владелец животного будет установлен, ему придется возместить средства, затраченные на проведение этих процедур.

В прошедшем году вступил в полную силу Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В числе прочих положений данным законом определён порядок содержания домашних животных. Об этом сообщил руководитель агентства по ветеринарии Артём НИКИТИН.

Он отметил, что в скоплениях собак на улицах населенных пунктов далеко не все из них являются бродячими (не имеют владельцев), многие имеют признаки того, что у них есть постоянный владелец. Это указывает на то, что не все граждане, имеющие животных, надлежащим образом исполняют требования Федерального закона. «Самовыгульные» собаки совместно с безнадзорными собираются в большие стаи и создают реальную угрозу для здоровья и жизни граждан, проявляя агрессию, обусловленную инстинктом размножения и поиска пищи.

«Все животные, находящиеся на улице без владельцев, будут отлавливаться. В отношении их будут проводиться необходимые ветеринарные мероприятия, и, если будет обнаружен хозяин, он должен будет компенсировать организации, которая задержала животное, все затраты на его содержание. Также есть вероятность того, что собака, представляющая племенную ценность, может быть подвергнута стерилизации в рамках программы по борьбе с животными без владельцев. Кроме того, животные на самовыгуле зачастую не имеют вакцинации против бешенства. Это, в свою очередь, является нарушением ветеринарного законодательства и считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф», — сказал Артём Никитин.

Если же беспривязная собака кого-то покусает, за дело возьмется уже не административная комиссия, а органы правопорядка, и речь в этом случае уже может идти о возмещении пострадавшим от нападения собаки причиненного морального и материального ущерба. За особо тяжкие последствия владельцу собаки, причинившей вред, может грозить даже уголовная ответственность.

Животным без владельцев признается животное, которое не имеет владельца или владелец которого неизвестен, в том числе оно если находится в местах пребывания людей (улицах, площадях) без сопровождения хозяина (на поводке и в наморднике). Наличие ошейника не является препятствием для определения данного животного как безнадзорного.

Во избежание неприятных инцидентов владельцам собак нужно содержать своих питомцев на надежной привязи, выгуливать их на поводках и не допускать их появления в стаях бродячих собак, а также проводить своевременную вакцинацию и перерегистрацию с ветеринарным осмотром в ветеринарной лечебнице.

«Обо всех ситуациях, связанных с нахождением животных без владельцев на улицах населенных пунктов, необходимо сообщать в администрацию данного населенного пункта для принятия мер по регулированию численности животных без владельцев», — добавил Артём Никитин.

Напомним, Федеральный Закон «Об ответственном обращении с животными» вступил в силу 1 января 2020 года. Закон исключает возможность эвтаназии животных и закрепляет порядок отлова, стерилизации, обработки от болезней, в том числе представляющих угрозу для человека, и возврата в прежнюю среду обитания. Такая практика возвратного отлова показала свою эффективность во многих регионах России, где проводится подобная работа в течение ряда лет. Также в рамках данного закона возможно содержание животных как в частных, так и государственных приютах. На сегодня во всех муниципальных образованиях Камчатки созданы приюты для бездомных кошек и собак.