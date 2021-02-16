Посвященную космонавтике экспозицию могут открыть в Вулканном

Постоянная экспозиция, посвящённая космонавтике, может появиться в Вулканном. Эту возможность обсудили губернатор Камчатского края Владимир Солодов, министр культуры региона Оксана Прокопенко, глава Елизовского района Сергей Тюлькин и глава Вулканного городского поселения Владимир Смолин на выездном совещании по вопросам передачи земель Минобороны в собственность края.

Создать депозитарий, в котором будут храниться экспонаты, посвященные теме космоса, планируют в здании бывшего военного общежития, которое сейчас находится в полуразрушенном состоянии. Ремонт там должен начаться после того, как военные передадут объект в краевую собственность. Проработать детали предстоящей деятельности по приведению постройки в надлежащий вид и наполнению будущего учреждения глава региона поручил министру культуры Оксане Прокопенко. По ее словам, в крае действительно есть интереснейшие экспонаты, связанные с освоением и изучением космоса, достойные того, чтобы их увидели жители и гости Камчатки. Проблема в том, что в настоящее время отсутствует возможность показать их людям. Открытие депозитария позволит решить этот вопрос.

Кроме того, рассматривается идея собрать в отремонтированном здании различные учреждения культуры, функционирующие в Вулканном, например, разместить там детскую школу искусств. Общей концепцией наполнения помещений сейчас занимается краевое Минкультуры совместно с главами Елизовского муниципального района и Вулканного.

«Министерство культуры проводит анализ культурно-образовательной сети учреждений поселка Вулканный для того, чтобы рационально наполнить здание бывшего военного общежития. Руководством поселка за многолетнюю работу был собран немалый экспонатный фонд, который нуждается в размещении. Мы разрабатываем концепцию создания депозитарно-выставочной площадки, посвященной изучению и освоению космоса», — сказала Оксана Прокопенко.

Также по итогам выездного совещания Владимир Солодов поручил министерству проработать вопрос улучшения внешнего вида Дома культуры в Вулканном. После того, как власти района и населенного пункта проведут обследование здания, станет ясно, будет ли выполнен капитальный ремонт здания или достаточно покраски строения.

Деньги на проведение работ муниципалитет получит от министерства культуры Камчатского края на условиях софинансирования.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Вулканный 6 февраля глава региона сообщил, что правительству Камчатского края удалось договориться с Минобороны РФ о передаче в краевую собственность двух проблемных зданий, в одном располагается гостиница, в другом предполагается разместить депозитарий, посвященный теме космонавтики. У администрации Вулканного городского поселения установлены партнёрские отношения с Мемориальным музеем космонавтики города Москва, который готов оказать любое содействие в организации депозитария и наполняемости его экспонатами.