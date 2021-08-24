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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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Камчатские организации наградили за победы в краевом конкурсе в сфере охраны труда

15:55
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Камчатские организации наградили за победы в краевом конкурсе в сфере охраны труда

Конкурс проводится ежегодно, его цели – пропаганда лучших практик организации работ в области охраны труда и привлечение внимания работодателей к вопросам сокращения производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

«Сегодня деловая репутация организаций неразрывно связана не только с их профессиональными достижениями, но и с правильной организацией трудового процесса в коллективах, позволяющей снижать уровни профессиональных рисков и предупреждать травматизм работников», – отметила Виктория Сивак, обращаясь к участникам церемонии награждения.

Победителями конкурса являются организации, активно использующие самопроверку на официальном сайте Роструда, внедряющие программы «нулевого травматизма», организующие мероприятия, направленные на развитие в трудовых коллективах физической культуры и спорта, а также другие мероприятия стимулирующего характера для ведущих здоровый образ жизни работников.
В этом году в конкурсе приняли участие 28 организаций. Среди победителей – Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина, ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Феникс», КГАУ СЗ «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» из Милькова, КГКУ «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае». Эти организации были награждены почетными дипломами и медалями участника конкурса.

«Все участники конкурса продемонстрировали развитую корпоративную социальную ответственность, высокую культуру безопасности, а также свои достижения по улучшению условий труда работников. Участие в региональном конкурсе, несомненно, положительно скажется на имидже организации, а факт победы может использоваться в рекламных целях», – рассказала заместитель министра труда и развития кадрового потенциала Камчатского края Ольга Леушина.

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