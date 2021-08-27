Волонтеры «Единой России» оказали помощь почти 300 жителям Вилючинска

Волонтерский штаб «Единой России» был организован в Вилючинске в июле и за полтора месяца добровольцы смогли оказать помощь 280 жителям города. Волонтеры развозят бесплатные наборы необходимых лекарств людям, заболевшим коронавирусом.

Сейчас в Вилючинске 12 добровольцев. Это люди разных профессий. Их объединяет неравнодушие к чужим проблемам.

«Увеличилось число волонтеров, все понимают значимость и ответственность мероприятия, его нравственную сторону. У нас участвуют и депутаты, и члены молодежного парламента, и просто граждане», – отметил куратор волонтерского штаба «Единой России» в Вилючинске Василий Шевцов.

Ежедневно волонтеры объезжают до 25 адресов. Причем работают по всему Вилючинску – в микрорайонах Рыбачий и Приморский. Необходимыми средства индивидуальной защиты и лекарствами добровольцев обеспечивает волонтерский штаб. Он расположен в здании администрации и городской думы Вилючинска. Сюда из ковидного госпиталя поступают звонки дважды в день. Звонят люди и по другим вопросам.

«К кому-то не пришёл врач, кто-то не получил медикаменты, кто-то просит доставить продукты, здесь мы тоже не отказываем, работаем, помогаем людям. Потому что все находятся в разных жизненных ситуациях, кто-то живёт один, у кого-то нет возможности выйти из дома», – рассказал Василий Шевцов.

Телефон волонтерского штаба «Единой России» в Вилючинске 8 (914) 990 4197.