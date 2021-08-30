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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. В акватории Кроноцкого залива зарегистрировано неoщущаемое сейсмосoбытие

В акватории Кроноцкого залива зарегистрировано неoщущаемое сейсмосoбытие

09:40
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В акватории Кроноцкого залива зарегистрировано неoщущаемое сейсмосoбытие

По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, утром 30 августа 2021 года в акватории Кроноцкого залива зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие.

Землетрясение произошло в точке с координатами 53,72° северной широты, 160,76° восточной долготы, на глубине 70 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился акватории Кроноцкого залива, в 158 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали.

землетрясение
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