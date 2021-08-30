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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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  4. Депутат краевого парламента Владимир АГЕЕВ внес предложения в народную программу «Единой России»

Депутат краевого парламента Владимир АГЕЕВ внес предложения в народную программу «Единой России»

13:55
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Депутат краевого парламента Владимир АГЕЕВ внес предложения в народную программу «Единой России»

Депутат Законодательского собрания Камчатского края Владимир Агеев рассказал о предложениях в народную программу «Единой России», которые позволят подготовить специалистов для развития экономики полуострова.

Среди них продолжение строительства новых детских садов и оснащение их современным оборудованием, предпрофильная подготовка в школах, а в средних профессиональных образовательных организациях оснащение мастерских, чтобы студенты смогли участвовать в таких движениях как «Абелимпикс» и «Молодые профессионалы».

«В вузах необходимо дать возможность развития научных разработок и предлагать их внедрение в те производства, которые у нас активно развиваются на Камчатке. Создать социальное партнерство между работодателями, образовательными организациями и органами власти для того, чтобы мы смогли осуществлять подготовку квалифицированных кадров для высокопрофессиональных рабочих мест, которые у нас сегодня есть, и с удовольствием дать возможность молодёжи развивать экономику Камчатского края», – рассказал о своих предложениях Владимир Агеев.

30 сентября в Петропавловске-Камчатском пройдет конференция Камчатского регионального отделения партии «Единая Россия», на которой будут рассмотрены предложения, поступившие в Народную программу партии.

единая россиянародная программавладимир агеев
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