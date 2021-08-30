Владимир СОЛОДОВ: Обращения граждан – это важнейшая составляющая нашей работы

Губернатор Камчатского края дал поручение усилить работу по решению вопросов, с которыми обращаются граждане. Об этом глава региона сказал на еженедельном оперативном совещании с правительством.

«Необходимо очень плотно и быстро реагировать на обращения граждан. Больше всего вопросов от жителей по здравоохранению. Отдельно хочу обратить внимание на работу травмпункта в Петропавловске-Камчатском. Он работает нерегулярно, и есть перерывы в работе пункта в ночное время. Знать про эту проблему недостаточно, её нужно решать. Нам нужно не констатировать сложности, а предлагать решения для того, чтобы ситуацию нормализовать. Кроме того, поступает большое количество жалоб от граждан по записи к терапевтам», – сказал Владимир Солодов.

Также Владимир Солодов отметил, что часть вопросов должна решаться в межведомственном взаимодействии, например, вопрос с безопасностью подъездных путей и тротуаров к школам. Глава региона дал поручение проанализировать ситуацию в этом направлении в краевой столице и до наступления учебного года принять все меры безопасности. Если необходимы системные подходы, которые потребуют финансирования, следует не затягивать процесс, а обсудить, в какие сроки нужные меры будут приняты.

Большое количество обращений фиксируется по работе Почты России, в частности – по Карагинскому району, по Тигилю.

«Обращения связаны с теми перебоями в авиасообщении, которые у нас были, но проблемы существуют не только в связи с этой ситуацией. С июня месяца не прилетала почта – на это надо реагировать. Необходимо незамедлительно эту ситуацию исправлять, несмотря на все сложности с пассажирскими перелётами. Прошу Минтранс на это отдельное внимание обратить», – сказал глава региона.

Часть вопросов, которые поступают от жителей полуострова на портал «Камчатка в порядке» и через социальные сети губернатора, касаются появления в посёлках медведей. Владимир Солодов дал поручение принять превентивные меры и исключить появление диких животных в населённых пунктах.

«Я хочу обратить внимание, коллеги, что обращения граждан – это важнейшая составляющая нашей работы. Если иногда они кажутся нам несистемными, точечными, это не означает, что не нужно на них реагировать и уделять им внимание. Более того – это является приоритетом, потому что именно из таких точечных вопросов и складывается эффективность нашей с вами работы и нацеленность на конкретный результат, который ждут от нас наши граждане», – добавил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.