При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы

Средства на ремонт спортивной площадки и кабинетов младшей школы были выделены в рамках реализации депутатских наказов.

«В связи с тем, что в прошлом учебном году в школе была использована кабинетная система, и ребята практически находились в своих учебных кабинетах или выходили на перемену только в соседний класс, состояние кабинетов к концу года стало плачевным. В рамках наказов депутатов нам была выделена сумма в размере 200 тысяч рублей на строительные материалы: лакокрасочное покрытие, грунтовку, кисточки и валики. Силами технического персонала были полностью перекрашены все учебные кабинеты в начальном блоке», – рассказал директор школы № 24 Петропавловска Максим Мороз.

К началу учебного года на спортивной площадке старые баскетбольные щиты были заменены на новые пластиковые, между футбольным и баскетбольным полем установили новое ограждение, а со стороны дома номер 9 по улице Пономарева сделали ворота и построили новую лестницу. Вскоре по всему периметру поля появятся новые светильники.

Анатолий Кирносенко обсудил с Максимом Морозом возможность проведения на школьном стадионе соревнование дворовых футбольных команд. После ремонта такой турнир для юных спортсменов безопасен.

В соседнем детском саду готовятся к асфальтированию территории.

«Проблема, которая волнует жителей микрорайона, тех, кто водит детей в детский садик, это состояние асфальтового покрытия на территории садика. Уже начаты работы по проектированию ливневой канализации, что позволит после завершения работ по водоотведению приступить к асфальтированию», – рассказал депутат-единоросс.