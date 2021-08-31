Камчатка в порядке
"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
Выходит с 11 октября 2006 года
О газете
В Петропавловске-Камчатском 17:20, 31 Августа, вторник
ночью 13°C
днем 17°C
ветер 3.6 м/с
Завтра 01 Сентября
13 ... 16°C
ветер 3.6 м/с
  2. Новости
  3. Образование
  4. При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы

При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы

14:50
53
При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы

Средства на ремонт спортивной площадки и кабинетов младшей школы были выделены в рамках реализации депутатских наказов.

«В связи с тем, что в прошлом учебном году в школе была использована кабинетная система, и ребята практически находились в своих учебных кабинетах или выходили на перемену только в соседний класс, состояние кабинетов к концу года стало плачевным. В рамках наказов депутатов нам была выделена сумма в размере 200 тысяч рублей на строительные материалы: лакокрасочное покрытие, грунтовку, кисточки и валики. Силами технического персонала были полностью перекрашены все учебные кабинеты в начальном блоке», – рассказал директор школы № 24 Петропавловска Максим Мороз.

К началу учебного года на спортивной площадке старые баскетбольные щиты были заменены на новые пластиковые, между футбольным и баскетбольным полем установили новое ограждение, а со стороны дома номер 9 по улице Пономарева сделали ворота и построили новую лестницу. Вскоре по всему периметру поля появятся новые светильники.

Анатолий Кирносенко обсудил с Максимом Морозом возможность проведения на школьном стадионе соревнование дворовых футбольных команд. После ремонта такой турнир для юных спортсменов безопасен.

В соседнем детском саду готовятся к асфальтированию территории.

«Проблема, которая волнует жителей микрорайона, тех, кто водит детей в детский садик, это состояние асфальтового покрытия на территории садика. Уже начаты работы по проектированию ливневой канализации, что позволит после завершения работ по водоотведению приступить к асфальтированию», – рассказал депутат-единоросс.

При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы 0При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы 1При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы 2При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы 3При помощи «Единой России» в школе № 24 Петропавловска привели в порядок спортивную площадку и кабинеты младшей школы 4
школаединая россияпомощь
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Читайте также
Спортивная площадка в микрорайоне Пограничный в Елизове предложена для благоустройства по проекту «Решаем вместе»
Еще одна детская площадка скоро появится в Петропавловске
В селе Эссо ведется благоустройство универсальной спортивной площадки
Житель Петропавловска пойдет по суд за незаконное хранение наркосодержащих растений
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.