Более 90 тысяч пенсионеров на Камчатке получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

«Согласно указу Президента №486 от 24 августа 2021 года 90722 пенсионера края получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Данные средства предназначены гражданам, являющимся получателями пенсии и постоянно проживающим на территории Российской Федерации», - рассказала управляющий ПФР по Камчатскому краю Татьяна Мелехина.

Также в число получателей входят граждане, получающие пенсию по потере кормильца, и военные пенсионеры, которые получают две пенсии: одну - по силовому ведомству, где проходили службу, а вторую – по линии ПФР.

«27061 человек получит данную выплату через почтовые отделения. Гражданам, которым доставляют пенсию через Почту России или через организацию «Контакт», 10 тысяч рублей будут выплачивать вместе с пенсией с 3 сентября», - пояснила Татьяна Мелехина.

Камчатцы, которым пенсия поступает через банк, получат 10 тысяч рублей по мере поступления средств на счёт. Отделение Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю уже начало осуществлять перечисление денежных средств.

Как рассказали в отделении Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю, людям не надо подавать заявления и документы, перечисления осуществляются автоматически. Данные выплаты не будут учитываться при оценке нуждаемости для получения других мер социальной поддержки.

Отметим, по указу главы государства в сентябре все российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей. Распоряжение о выделении на эти цели более 433,3 миллиардов рублей подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Также готовится к подписанию распоряжение о выделении более 21,1 млрд рублей на выплаты военным пенсионерам. Общий объём средств на единовременные выплаты пенсионерам составит 454,4 млрд рублей. Деньги поступят из резервного фонда Правительства.

«Важно, чтобы люди получили эти деньги как можно быстрее, без лишних бюрократических формальностей», – отметил председатель Правительства России во время совещания с вице-премьерами 30 августа.

Напомним, произвести единовременную выплату всем пенсионерам по 10 тыс. рублей предложил Президент России Владимир Путин на встрече с представителями партии «Единая Россия», которая прошла 22 августа.