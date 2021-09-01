Лесопожарные установки и полуприцеп-тяжеловоз получило агентство лесного хозяйства

«На вооружение казенного государственного автономного учреждения «Охрана камчатских лесов» поступило оборудование, закупленное в рамках национального проекта «Экология». Были получены 5 штук установок лесопожарных ранцевых "Ангара", 10 штук огнетушителей ранцевых моторизованных ОРМ-4/25, установка противопожарная высокого давления "Ермак", 4 мотопомпы высоконапорных самовсасывающих "Спрут-3". Также был получен полуприцеп-тяжеловоз для доставки техники в пожароопасный период», - рассказали в агентстве лесного хозяйства региона.

Напомним, в рамках национального проекта «Экология» в 2021 году агентству лесного хозяйства Камчатского края выделено из федерального бюджета 51,27 миллиона рублей и 480 тысяч рублей из краевого бюджета. Благодаря реализации нацпроекта до конца года процент новой современной лесопожарной техники в учреждении составит 90%.

В скором времени на Камчатку прибудут купленные в рамках нацпроекта Урал грузовой бортовой с КМУ, седельный тягач Камаз 65221-53, трактор гусеничный лесопожарный МСН-10-ГТМ-ПМ «РУБЕЖ-4000», грузовой автомобиль УРАЛ свыше 1,5 т, два грузопассажирских автомобиля УАЗ "Экспедиция", автомобиль грузовой бортовой повышенной проходимости с кузовом самосвального типа, вахтовый автобус повышенной проходимости, трактор гусеничный трелевочный ТДТ-55 с лесным мульчером, а также лесопожарное оборудование для оснащения подразделений КГАУ «Охрана камчатских лесов».