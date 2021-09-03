Фильм «Нерка. Рыба красная» закрыл первый день Восточного экономического форума

На главной сцене «Улицы Дальнего Востока» прошёл показ камчатского фильма «Нерка. Рыба красная».

Премьера документального фильма прошла летом прошлого года. Тогда картина закрыла международный фестиваль документального кино «Докер». Авторы фильма - Дмитрий Шпиленок и Владислав Гришин.

«Этот фильм мы снимали порядка 12 лет. 12 лет оперативной работы, борьбы с браконьерством вошли в этот фильм. «Нерка. Рыба красная» прошёл в 49 странах, выиграл 80 фестивалей. Это один из самых титулованных фильмов о природе в России, снятых за последнее время. Картина показывает, насколько экосистема Курильского озера зависит от дикого лосося. Большая популяция нерки кормит крупнейшую в мире популяцию бурых медведей, белоплечих орланов, лисиц и других животных. Кроме того, от неё зависит развитие туризма в Южно-Камчатском заказнике и экономики Камчатского края», — сказал директор Кроноцого государственного заповедника Пётр Шпиленок перед началом кинопоказа.

По словам создателей фильма, эта картина — не красивая история со счастливым концом, а фильм-предупреждение. Браконьерство угрожает воспроизводству дикого лосося, и это проблема мирового масштаба. Фильм призывает увидеть важность взаимодействия водных биоресурсов и окружающего мира и не допускать сокращения природного объёма дикого лосося.

«Вопросы, которые поднимаются в фильме, очень важны для нас. Многие из них мы решаем вместе с ребятами из Кроноцкого заповедника, с теми, кто болеет за воспроизводство рыбы, с учёными. Фильм говорит о том, что необходимо найти баланс между природой и экономикой. Убеждён, что даже за прошедший год, который прошёл с момента выхода фильма, мы приблизились к этому. В Курильское озеро в этом году было пропущено почти 2 миллиона экземпляров нерки, подходы ещё идут, поэтому думаю, что эту планку мы в этом году возьмём. А это значит, что при правильном отношении к природе мы можем найти баланс», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.