​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств

В Анапе прошли финальные поединки первенства России по айкидо, в которых приняли участие спортсмены Камчатского края. По завершении состязания сборная края приняла участие в XIII Всероссийских юношеских играх боевых искусств.

В ходе упорной борьбы и при высоком уровне конкуренции камчатские спортсмены смогли пройти в финал, и призовые места распределились следующим образом: Анжелика Настич завоевала золото в категории «девушки 13-15 лет»,

Денис Шуцкий завоевал бронзу в категории «юноши 13-15 лет»

Оба спортсмена обеспечили себе путёвки в юношеский состав сборной России по айкидо 2022г.

«Спортсмены занимаются айкидо в Спортивной школе «Ратибор» Елизовского района под руководством тренера Алексея Власова. На следующий день после завершения первенства России по айкидо сборная Камчатского края приняла участие в XIII Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Практически весь состав нашей команды смог по результатам выступлений подняться на пьедестал почёта. Ребята выступали в двух спортивных дисциплинах: «кихон вадза» парный разряд и «дзию вадза» групповой разряд», — рассказал министр спорта края Константин Хмелевский.

Итоговые результаты камчатской Сборной:

Яковенко Наталья (золото и бронза);

Настич Анжелика (золото и серебро);

Шуцкий Денис (два золота);

Дежкин Семён (бронза);

Якушкина Маргарита (две бронзы);

Кутукова Таисия (два золота);

Ковтун Роман (золото).

По итоговому количеству медалей Камчатский край занял второе общекомандное место.