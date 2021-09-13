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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
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​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств

21:50
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​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств

В Анапе прошли финальные поединки первенства России по айкидо, в которых приняли участие спортсмены Камчатского края. По завершении состязания сборная края приняла участие в XIII Всероссийских юношеских играх боевых искусств.

В ходе упорной борьбы и при высоком уровне конкуренции камчатские спортсмены смогли пройти в финал, и призовые места распределились следующим образом: Анжелика Настич завоевала золото в категории «девушки 13-15 лет»,
Денис Шуцкий завоевал бронзу в категории «юноши 13-15 лет»

Оба спортсмена обеспечили себе путёвки в юношеский состав сборной России по айкидо 2022г.

«Спортсмены занимаются айкидо в Спортивной школе «Ратибор» Елизовского района под руководством тренера Алексея Власова. На следующий день после завершения первенства России по айкидо сборная Камчатского края приняла участие в XIII Всероссийских юношеских играх боевых искусств. Практически весь состав нашей команды смог по результатам выступлений подняться на пьедестал почёта. Ребята выступали в двух спортивных дисциплинах: «кихон вадза» парный разряд и «дзию вадза» групповой разряд», — рассказал министр спорта края Константин Хмелевский.

Итоговые результаты камчатской Сборной:
Яковенко Наталья (золото и бронза);
Настич Анжелика (золото и серебро);
Шуцкий Денис (два золота);
Дежкин Семён (бронза);
Якушкина Маргарита (две бронзы);
Кутукова Таисия (два золота);
Ковтун Роман (золото).

По итоговому количеству медалей Камчатский край занял второе общекомандное место.

​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 0​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 1​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 2​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 3​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 4​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 5​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 6​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 7​Камчатские спортсмены - победители первенства России по айкидо и Всероссийских юношеских игр боевых искусств 8
камчатский крайанапаайкидоxiii всероссийские юношеские игры боевых искусств
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