​Подведены итоги первого камчатского народного конкурса туристических проектов, который провела Ирина ЯРОВАЯ

Жюри под председательском Ирины Яровой 14 сентября

в пресс-центре МИА «Россия сегодня» подвело итоги первого народного конкурса туристических проектов «Моя любимая Камчатка – приглашение к путешествию». По видеоконференцсвязи участие принял губернатор края Владимир Солодов.

Полностью трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале “Камчатка Сегодня”.

«Как автор закона, который впервые дал право муниципалитетам участвовать в разработке программ по развитию туризма, предлагая этот конкурс, видела своей задачей еще и привлечение «народной силы» к тому, чтобы план туристического развития Камчатки составлялся с учетом мнения и видения жителей края. Чтобы все проекты воплощались в жизнь с участием человека, который, находясь в своем родном и любимом поселке или городе, зная его проблемы и сложности, понимая его уникальность, мог предложить новые инфраструктурные проекты, точки роста, которые создадут и новое качество жизни на нашей родной камчатской земле и станут интересными для всей России», - сказала вице-спикер ГД.

Напомним, что сбор заявок для участия в конкурсе стартовал в День Камчатского края, 1 июля, и продлился до 5 сентября. Всего в адрес жюри было направлено 156 предложений по туристическим локациям и 52 проекта из разных уголков Камчатки - Петропавловска, Елизово, Мильково, Паланы, Оссоры и других районов.

Губернатор края Владимир Солодов подчеркнул, что победители конкурса смогут претендовать на поддержку властей региона.

«Для меня в развитии туризма главный приоритет – вовлечение жителей. И конечно 156 предложений по ключевым точкам притяжения на Камчатке и 52 проекта – каждый получит свою долю внимания. Они лягут в основу стратегического плана развития туризма на Камчатке. Уже сегодня у нас есть разнообразные меры поддержки и федерального, и регионального уровней, гранты. Моя задача – сделать так, чтобы любая инициатива при ее отработке и готовности авторов вкладываться была реализована. Большую роль здесь играет быстрое и прозрачное предоставление земли, и мы тут уже трудимся. Проекты, которые представлены на этом конкурсе, первыми смогут воспользоваться дополнительными мерами поддержки», - сказал Владимир Солодов.

Оценивая проекты, жюри конкурса выделило несколько номинаций: «Домашние проекты развития», к которым можно отнести проекты по развитию туристической инфраструктуры, строительство новых отелей, развитию туристических маршрутов И «Муниципальные программы развития», куда вошли проекты, рекомендованные для поддержки и реализации на муниципальном уровне.

Среди самых ярких проектов названы благоустройство туристического маршрута к Голубым озерам; создание посвящённой женам рыбаков и военных моряков скульптурной композиции “Я жду тебя, любимый” на берегу Авачинской бухты; туристический этнографический маршрут по Палане, составленный ученицей 10-го класса Олесей Дишкован; краеведческая настольная игра для детей и взрослых “Великолепная Камчатка”, созданная ученицей 2-го класса Софией Кочкаревой; создание велосипедной дорожки от поселка Заозерный до Халактырского пляжа, благоустройство эко-троп на популярных маршрутах в Петропавловке и окрестностях и другое.

Все предложенные локации будут включены в туристическую карту края, а о самых интересных местах Камчатки и проектах узнают миллионы человек — информация будет опубликована в бортовом журнале «Аэрофлот» и на платформе «RussPass». Кроме того, проекты - победители получат максимальную информационную поддержку со стороны правительства Камчатки.

Подводя итоги конкурса, все члены жюри конкурса выразили свою признательность автору проекта Ирине Яровой за возможность стать частью этого уникального и душевного, хоть и виртуального путешествия по просторам Камчатки.

«Камчатка уникальна во всем, и все, что мы когда-либо видели или читали, никогда не даст нам полного представления об этом удивительном крае. Изучая заявки участников конкурса, еще больше понимаешь, что остаться равнодушным к Камчатке просто невозможно», - отметила заслуженный тренер России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Она высоко оценила проекты, направленные на создание спортивной туристической инфраструктуры и развитие гастротуризма, в частности, проекты по созданию каяк-станции и поддержке фермерского хозяйства Степана Маркова в Милькове.

Художественный руководитель Московского театра им. О. Табакова, народный артист РФ Владимир Машков сравнил свое участие в конкурсе с увлекательным душевным путешествием.

«Спасибо, Ирина Анатольевна, что пригласили меня в это увлекательное путешествие. Это уникальный край неповторимый, в котором раньше всех встает солнце, а Камчатка первой начинает день. Те проекты, которые были предложены, посмотрите, сколько среди авторов молодых людей, и каждый из них достоин внимания. В наше время развития высоких технологий я бы обратил внимание на вопрос развития музеев Камчатки, это может быть такой огромной энциклопедией края. Любовь – это внимание, этот конкурс - момент нашего эмоционального внимания на этот уникальный край, поэтому, мне кажется, это очень нужная и важная затея», - подчеркнул Владимир Машков.

Официальный представитель ПАО «Аэрофлот» Михаил Демин особо подчеркнул вовлеченность детей в этот конкурс: всем членам жюри понравился проект краеведческой настольной игры ученицы второго класса Софии Кочкаревой.

«Нужно отметить, что все работы объединяет огромная любовь к краю, региону, а для нас важно, что проект направлен на популяризацию Камчатки как туристического направления. Аэрофлот – крупнейший национальный перевозчик, и это наша ответственность - обеспечение транспортной доступности Камчатки и всех жителей региона», - добавил Михаил Демин.

«Моя любимая Камчатка – приглашение к путешествию» будет хорошим образцом для создания всех подобных конкурсов для открытия региона и предложения новых возможностей. Особенно значимыми и интересными нам представляются экологические проекты, в том числе по созданию пешеходных маршрутов и троп, веломаршрутов, которые позволят молодым и активным участникам туристического движения нашей страны попасть в разные точки Камчатки и открыть для себя разные точки края , - отметила глава Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

«Со своей стороны проект «RussPass» не только поддерживает и всячески готов участвовать в этой инициативе, но мы готовы оказать и методическую помощь по внедрению этих решений и проектов на нашем платформенном решении, помочь тем инициативам, которые были заявлены в реализации и в маркетинговом продвижении», - добавила она.

«Для себя я особенно отметил то, чем замечателен этот проект: в нем участвуют очень молодые люди, и все поступившие проекты показывают реальную любовь жителей к их родному краю. Все эти проекты проникают в самое сердце, и я считаю, что на этом останавливаться нельзя, надо это дальше продвигать», - считает заместитель руководителя ВГТРК Рифат Сабитов.

Напомним, что автором проекта и председателем жюри конкурса «Моя любимая Камчатка - приглашение к путешествию» стала заместитель Председателя ГД Ирина Яровая. В состав жюри вице-спикер ГД пригласила губернатора Камчатского края Владимира Солодова, народного артиста России Юрия Антонова, заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову, художественного руководителя московского театра им. Олега Табакова Владимира Машкова, генерального директора ПАО «Аэрофлот» Михаила Полубояринова, Председателя Комитета по туризму города Москвы Екатерину Проничеву и заместителя Генерального директора ВГТРК Рифата Сабитова. По правилам конкурса каждый желающий мог предложить идею и внести свой вклад в развитие туристической инфраструктуры Камчатского края: план развития привлекательного для туристов места на Камчатке, которое сегодня не имеет широкой известности или полноценный проект, например, новый туристический маршрут или даже открытие мини-предприятия по производству изделий народных промыслов.