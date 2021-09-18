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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Избирательные участки вновь открылись на Камчатке

12:05
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​Избирательные участки вновь открылись на Камчатке

Второй день голосования стартовал на Камчатке. Двери открыли 187 избирательных участков, сообщили в Камчатской краевой избирательной комиссии.

Явка в Камчатском крае в первый день составила почти 17 %. К 20 часам пятницы участие в голосовании приняли 39 638 человек. Активнее всего голосуют жители Пенжинского района, на участки сходили уже 58% избирателей. В Петропавловске-Камчатском проголосовало 12%.

На 1 июля 2021 года в Камчатском крае зарегистрированы 230 080 избирателей, из них 129 694 – в Петропавловске-Камчатском.

Голосование в России проходит 17, 18, 19 сентября. В Камчатском крае выбирают депутатов Государственной думы, законодательного собрания региона, также проходят 35 избирательных кампаний по выборам в органы местного самоуправления.

Фото Виктора Гуменюка

выборы-2021
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