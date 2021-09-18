​На Вилюйском лососевом рыбоводном заводе - вновь «выпускной»

Выпущена очередная партия молоди кижуча

С порядком работы комиссии по осуществлению государственного контроля выполнения мероприятий по искусственному воспроизводству и акклиматизации водных биологических ресурсов ознакомились министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский, руководитель Северо-Восточного территориального управления Росрыболовства Юрий Татаринов и начальник Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод» Сергей Ткачук.

Они также приняли участие в выпуске молоди кижуча в естественную среду обитания. Всего в текущем месяце выпущено около 450 тысяч штук сеголетков кижуча средней массой 2 грамма в целях выполнения государственного задания и свыше 1,8 миллиона штук сеголетков кижуча в рыбоводный участок озера Большой Вилюй в целях пастбищной аквакультуры.

«Сегодня водные биоресурсы на Камчатке прирастают в первую очередь за счёт естественного воспроизводства, однако мероприятия по искусственному воспроизводству рыбы, которые выполняются в том числе на Вилюйском заводе, тоже значимая составляющая. Хочу выразить благодарность руководству Главрыбвода за высокий уровень технологических разработок в искусственном воспроизводстве рыбы, которые применяются в нашем регионе», — отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

Напомним, на территории Камчатского края функционируют пять лососевых рыбоводных заводов, входящих в состав Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод». Камчатские заводы воспроизводят такие виды тихоокеанских лососей, как кета, нерка, чавыча и кижуч. На заводах применяется однолетний производственный цикл. Все ЛРЗ Северо-Восточного филиала ФГБУ «Главрыбвод» сконцентрированы в южной части полуострова и расположены на территории Елизовского района.

Вилюйский лососевый рыбоводный завод располагается на территории ЗАТО г. Вилючинск в восьми километрах от Тихого океана на озере Большой Вилюй, соединяющимся с океаном протокой. В озеро впадают две реки и несколько безымянных ключей. Площадь озера составляет около 450 гектаров.

Завод был создан в 1989 году акционерным обществом «Согжой». В текущем году в целях выполнения государственного задания в июле было выпущено 576,39 тысячи штук двухлеток кижуча.