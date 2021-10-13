​Взятки за тепло земли

На Камчатке завершено расследование уголовного дела по обвинению директора АО «Тепло Земли» в совершении преступлений коррупционной направленности.

«Отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование ряда коррупционных преступлений, совершенных руководителем акционерного общества «Тепло Земли», занимающегося добычей термальной воды и поставкой тепловой энергии потребителям (статьи 290 УК РФ и 285 УК РФ)», – сообщили сотрудники пресс-службы краевого управления СКР.

Из материалов уголовного дела следует, что 44-летний обвиняемый, занимая должность директора предприятия, в аэропорту города Елизово получил от генерального директора одной их подрядных организаций через посредника взятку в размере 5 миллионов рублей. За это он должен был согласовать в отсутствие законных оснований замену строительных материалов, используемых при строительстве очистных сооружений, на более дешевые, а также решить вопросы подключения к системам водоотведения.

В результате злоупотребление должностными полномочиями повлекло неправомерное и неэффективное расходование субсидий из федерального бюджета в сумме, превышающей 63 миллиона рублей.

Кроме того, 20 ноября 2020 года обвиняемый, будучи отстраненным от должности гендиректора предприятия и находясь под домашним арестом, получил от директора одного из коммерческих предприятий, действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия, взятку в размере 500 000 рублей за заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ и последующую беспрепятственную приемку.

В настоящее время экс-руководитель заключен под стражу. Уголовное дело передано прокурору.