​Ирина УНТИЛОВА избрана председателем Законодательного Собрания Камчатского края

Избрание спикера состоялось на первой сессии краевого парламента четвертого созыва 13 октября.

В ней приняли участие 27 избранных депутатов, губернатор края Владимир Солодов, представители избирательной комиссии края, исполнительных органов власти.

По регламенту до избрания председателя заседание вел старейший депутат Юрий Ломакин.

Главным вопросом сессии стало избрание председателя Законодательного Собрания. Фракция «Единой России» предложила на этот пост Ирину Унтилову. Также на пост спикера фракция КПРФ выдвинула кандидатуру Романа Литвинова.

По итогам тайного голосования председателем Законодательного Собрания Камчатского края четвертого созыва избрана Ирина Унтилова. За нее было отдано 24 голоса.

Ирина Леонидовна, поблагодарив коллег за доверие, обратилась к депутатскому корпусу.

«Я очень надеюсь, что Законодательное Собрание 4-го созыва станет площадкой положительного опыта и примера нашей совместной эффективной работы во благо жителей Камчатского края, улучшения качества жизни и развития нашего региона. Когда мы шли на выборы, встречались с людьми, слушали их и обещали выполнить их чаяния и нужды. И, в общем, они сходились с теми приоритетами, которые были намечены в программах. Наша задача состоит в том, чтобы каждый житель Камчатки ощутил положительное движение вперед именно в своей жизни. Я хочу помочь депутатскому корпусу в том, чтобы все наказы жителей Камчатки были исполнены», – сказала Ирина Унтилова.

Наша справка

Унтилова Ирина Леонидовна родилась 3 декабря 1957 г. в г. Шумерля Чувашской республики.

Закончила Камчатский государственный педагогический институт (1984 г.); Российский государственный педагогический университет им. Герцена (1998 г.); Российскую академию государственной службы при Президенте РФ (2003 г.).

Трудилась на различных должностях в органах ВЛКСМ и КПСС Камчатской области, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, директором средней школы № 24 г. Петропавловска-Камчатского.

С 2005 по 2011 гг. – советник градоначальника г. Петропавловска-Камчатского, заместитель главы администрации ПКГО.

С 2011 по 2014 гг. – заместитель председателя правительства Камчатского края.

С 2014 по 2020 гг. – первый вице-губернатор Камчатского края.

Избрана в Законодательное Собрание Камчатского края по единому краевому списку от партии «Единая Россия».