​Камчатцев приглашают принять участие в соискании Просветительской премии «Знание»

В России стартовал приём заявок на участие в ежегодной Просветительской премии «Знание». Её смогут получить деятели просвещения из различных областей: науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. Премию можно получить и за просветительскую деятельность в школах и вузах, на ТВ и радио, создание просветительских фильмов и организацию мероприятий.

Отправить заявку на рассмотрение могут общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ. Причем номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

«В современном мире многие люди ведут просветительскую деятельность в интернете посредством блогов, авторских роликов, курсов и т. д. Сегодня каждый имеет возможность создавать свои проекты на просторах интернета, размещать свои продукты на популярных видеохостингах. Считаю, что премия российского общества «Знание» поможет желающим научиться делать это качественно и ответственно. Кроме того, даст возможность реализовать себя, заявить о себе, проявить талант и получить новые знания. Такие проекты — стимул для развития. Уверен, благодаря проекту найдутся новые просветители, которые получат признание в масштабах всей страны», - считает директор СОШ №45 Максим Гореликов.

Подать заявку на премию можно по 13 номинациям до 1 ноября на сайте premiya.znanierussia.ru.

Лауреаты премии будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук». Таким образом они смогут продвигать свой просветительский контент на широкую аудиторию.

Узнать подробную информацию можно на официальных страничках общества «Знание» в социальных сетях: https://vk.com/znanierussia, https://www.instagram.com/znanie_russia/, https://www.facebook.com/znanierus, https://t.me/Znanie_Russia