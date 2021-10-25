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"Камчатский Край - Единая Камчатка" "Камчатский Край - Единая Камчатка"
Еженедельная краевая газета
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​Удивительный праздник по имени «Ангт»

17:20
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​Удивительный праздник по имени «Ангт»

20-летний юбилей отмечает корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» имени Иосифа Жукова.

Корякский фольклорный ансамбль танца «Ангт» основан в Палане в 2001 году народным артистом России Иосифом Жуковым. В переводе с корякского языка «Ангт» означает «праздник». Сегодня руководителем коллектива является Елизавета Долган.

Большой опыт и мобильность позволяют артистам «Ангта» выступать на любой площадке и в любых климатических условиях. В 2002 году коллектив стал лауреатом областного фестиваля народного творчества «Золотые родники», а в 2006 году получил статус государственного учреждения – концертной организации. Особой страницей творчества коллектива является его постоянное участие в единственном в мире ежегодном кочующем всероссийском фестивале «Манящие миры. Этническая Россия».

Министр культуры края Ольга Прокопенко поздравила фольклорный ансамбль с юбилеем: «Ансамбль радует камчатцев своим неиссякаемым талантом и яркими творческими номерами на протяжении 20 лет. Артисты коллектива являются хранителями культуры и традиций коренных малочисленных народов Камчатки. Благодаря большой творческой энергии и яркому таланту руководителей и участников «Ангт» получил признание в регионе и за его пределами. Желаю ансамблю удачи, творческих достижений и вдохновения! Пусть овации и любовь зрителей всегда сопутствуют вам!»

елизавета долганансамбль ангт
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