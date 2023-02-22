Сенатор Борис Невзоров поздравил камчатского ветерана Великой Отечественной войны с 23 февраля

Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров накануне Дня защитника Отечества передал поздравления и подарки жителю Петропавловска-Камчатского – участнику Великой Отечественной войны Константину Васильевичу Усевичу.

В своём поздравлении Борис Невзоров пожелал ветерану долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и энергии.

Помощники сенатора побывали в гостях у героя войны 21 февраля, вручили букет красных фронтовых гвоздик, поздравительную открытку и продуктовый набор.

Константину Васильевичу Усевичу 90 лет. Он сражался против фашистов в партизанском отряде на территории Белоруссии совсем ещё в юном возрасте. Награждён орденом Отечественной войны II степени.