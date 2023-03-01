Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о доступности услуги по регистрации детей военнослужащих

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о доступности услуги по регистрации детей военнослужащих. Законопроект принят в первом чтении и направлен на поддержку лиц, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей. Его авторами выступили и председатель ГД Вячеслав Володин, заместитель председателя ГД Ирина Яровая, руководители всех фракций.

В целях обеспечения гарантий прав военнослужащих и восполнения законодательного пробела законопроектом предлагается законодательно установить право для военнослужащих заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для внесения записи, касающейся регистрации детей, в акты гражданского состояния.

«По поручению председателя Госдумы В. В. Володина все вопросы о поддержке участников специальной военной операции и их семей являются приоритетными в работе парламента и обращение наших коллег из Законодательного собрания Карелии о необходимости устранения законодательного пробела в защиту военнослужащих мы отработали максимально оперативно, принятое решение объединено позициями всех фракций», — сообщила вице-спикер Госдумы, соавтор законопроекта Ирина Яровая.

Законопроектом вносятся соответствующие изменения в статью 50 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

По данному вопросу в Государственную думу направлялось обращение Законодательного Собрания Республики Карелия.

«Мы разработали закон в обеспечение и защиту прав семей военнослужащих, Минюст России как профильное ведомство выступило в поддержку законопроекта», — отметила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Принятие законопроекта создаст дополнительную правовую гарантию для участников специальной военной операции и членов их семей.