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Новый зимний маршрут паспортизировали в природном парке «Налычево»

18:10
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Новый зимний маршрут паспортизировали в природном парке «Налычево»

Новый снегоходный маршрут «По следам Берингии: зимний» паспортизировала сеть природных парков «Вулканы Камчатки», который доступен для посещения до апреля в зависимости от погодных условий, сообщили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Уважаемые жители и гoсти Камчатскoгo края, сеть природных парков “Вулканы Камчатки” разработал снегоходный маршрут по природному парку “Налычево”. Идея разработки данного маршрута возникла после прохождения спортивного мероприятия “Берингия.Авача”. Общая протяженность маршрута составляет порядка 170 километров. Начинается маршрут от кордона “Пиначевский” и заканчивается на Радыгинском полигоне. Возможно следовать маршруту как в одном направлении, так и в обратном», – сказано в сообщении.

Подробную информацию о маршруте можно узнать из паспорта на сайте «Вулканов Камчатки». Для посещения природного парка обязательно нужно оформлять разрешение.

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