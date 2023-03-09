Камчатские сноубордисты завоевали три медали первенства России

Воспитанники краевой спортивной школы по сноуборду завоевали золотую и две бронзовые медали в дисциплине «сноуборд-кросс» на первенстве России по сноуборду, сообщили в региональном Минспорта.

«Среди юниоров первое место заняла Софья Тимонькина, выполнив норматив мастера спорта, а Егор Яничкин стал бронзовым призером и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Среди юношей третье место занял камчатский спортсмен Матвей Верещака», – рассказали в министерстве.

С 7 по 10 марта в Кемеровской области проходит первенство России по сноуборду, участие в котором принимают свыше 150 спортсменов.

Президент РФ Владимир Путин в апреле 2022 года на заседании Совета по развитию спорта отметил, что важно сохранить соревновательную активность российских спортсменов в непростых геополитических условиях.