Нина ПИНЕЛЬКУТ — мастерица-радиоведущая из Анадыря

В серии публикаций мы знакомим вас с участниками межрегионального этнокультурного просветительского марафона «Берингия – Арктика». Он стал одним из важнейших мероприятий зимнего фестиваля «Берингия – 2023». Марафон провели при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году в нем впервые приняли участие представители не только Камчатки, но и других регионов – Республики Саха (Якутия), Магаданской области и Чукотского автономного округа.



Нина Пинелькут – мастер народно-художественных промыслов из Анадыря Чукотского автономного округа. Нина – радиоведущая, а в свободное от медийной работы время она шьет традиционную обувь для артистов ансамбля «Эргырон».

Основная работа Нины Пинелькут – информационное агентство «Чукотка», радио «Пурга». Там наша героиня работает диктором новостей на чукотском языке. Но есть у нее и вторая работа, которая роднит ее с поколениями северян. Нина шьет обувь и национальную одежду для артистов Чукотского государственного академического ансамбля «Эргырон».

– У меня родители оленеводы. Соответственно я тоже была оленеводом, а потом ушла оттуда. С детства я мечтала стать мастером – очень хотела шить, очень хотела научиться. Ну, научилась.

Главным наставником в этом деле для Нины стала ее мама.

- Она всегда шила. Я смотрела и научилась. И вот я шью уже чуть больше 20-ти лет. Самую первую вещь я сшила в 16 лет.

Нина принесла примеры своих работ. Мастерица рассказала о технологиях изготовления национальной обуви.

– Обувь шьётся из оленьего камуса – это шкура с ног оленя. Подошва сшита из шкуры лахтака (лахтак, или морской заяц – вид ластоногих из семейства настоящих тюленей, – Ред.). Особенность национальной обуви в том, что она очень тёплая.

То, как будет выглядеть будущая модель, мастерица решает сама – никаких образцов и лекал. В этом кроется главная ценность изделий ручной работы – каждое из них индивидуально. За годы работы мастерица научилась даже размер будущей модели создавать на глаз. Нина шьет круглый год и регулярно участвует в региональных выставках-ярмарках и мероприятиях, связанных с культурой народов Севера. На Камчатку она приехала впервые, поэтому привезла с собой немало.

– Я привезла керкер – это национальный чукотский полукомбинезон из оленьих шкур; торбаса, камлейки, которые я сшила. Головные уборы – малахаи. Детские торбасики.

Нина уверена, что такие мероприятия, как этнокультурный просветительский марафон «Берингия – Арктика», очень важны и нужны. Ведь они дают возможность тем, кто не знаком с культурой народов Севера, не только увидеть ее своими глазами, но и потрогать. Да и сами мастера здесь могут познакомиться с единомышленниками и обменяться опытом. Ведь пошив традиционной одежды северян – дело тонкое.

– Во первых – эта одежда просто необходима для севера. Она очень тёплая и оленеводы вообще не могут без такой одежды потому, что она легко сушится и зимой в ней очень тепло. Потом, пока есть возможность, пока мы ещё все живы, нужно передавать навыки молодому поколению. Я, допустим, передаю их своей дочери.

Кажется, что традиционная одежда разных народов различается только отделкой, но это не так. Оказывается, что даже сшивать ее можно по-особенному, по-своему. Нина рассказала, что шов, которым она пользуется, называется чукотский.

Самое удивительное в традиционной одежде то, что для ее изготовления не нужно никаких достижений современности. Все можно сделать в полевых условиях. А по характеристикам такая вещь будет превосходить самую технологичную современную фабричную одежду. И сносу ей не будет десятки лет.

– Ну, если я в городе хожу в сапогах, даже самых дорогих и крутых – как будто я хожу босиком. Мне очень холодно. А когда я хожу в торбасах, мне легко и тепло. То есть, без разницы, хоть будет минус 40.

Секрет здесь в технологиях, которые передают из поколения в поколение.

– Мы выделываем шкуры традиционным способом – оленьим пометом. Олень ничего лишнего не ест. Мы собираем помет летом, когда олень только пьёт воду и ест зелень, отвариваем щавель. Из щавеля зимой делают холодный салат с оленьей печенью. А воду после варки мы не выливаем. Мы её используем – размешиваем в ней олений помет, и замачиваем там шкуры.

Потом шкуры высушивают, обрабатывают. Красят шкуры сначала тоже оленьим пометом - только потом уже докрашивают корой ольхи. Такая обработка шкуры делает ее влагостойкой.

И когда узнаешь в подробностях, сколько сил и терпения вложено даже в небольшие детские торбасики, немного завидуешь счастливым обладателям кухлянок и торбасов.