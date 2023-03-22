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  4. Жительница Камчатки попала под следствие за подмену интернет-заказа

Жительница Камчатки попала под следствие за подмену интернет-заказа

14:05
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Жительница Камчатки попала под следствие за подмену интернет-заказа

Уголовное дело возбуждено против 31-летней жительницы Вилючинска, подозреваемой в мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ), сообщили в управлении МВД России по Камчатскому краю.

Там рассказали, что в октябре прошлого года женщина заказала в интернет-магазине комплект белья стоимостью более 20 тыс. рублей. Когда заказ пришел, гражданка подменила его на свой комплект и вернула обратно под видом нового. Продавцу – предпринимателю из Челябинской области – пришлось вернуть ей деньги за товар.

Ущерб коммерсанту женщина уже возместила. На время следствия она находится под подпиской о невыезде.

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